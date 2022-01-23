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Российские эксперты прокомментировали скандал вокруг Кая-Ахима
Шенбаха, возглавлявшего до недавнего времени ВМС Германии. Ранее вице-адмирал
высказался о Крымском полуострове и призвал мировую общественность оставить
этот вопрос, ибо территория, по его словам, никогда уже не вернется в состав
Украины. Этим высказыванием он перешел жесткую красную линию и поплатился.
Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале. По его мнению, Шенбах является примером недопустимого мышления для военных и политиков стран – членов НАТО. Пушков отметил, что здравый смысл в таких государствах под запретом.
Мнение Пушкова разделяет политолог Александр Сосновский. Эксперт заявил, что Шенбах покидает свой пост за "честные слова".
"…а его шефиня – министр обороны, которая думает, что Путин ездит на шопинг в Париж, будет и дальше превращать бундесвер с стало молчащих ягнят", – отрезал Сосновский.
Напомним, скандал разразился из-за слов Шенбаха, прозвучавших ранее на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара.
Призыв забыть о возвращении Крыма вызвал возмущение у украинской стороны. При этом посол Незалежной в Германии Андрей Мельник выразил удовлетворение после известия об отставке вице-адмирала, сообщает Die Welt.
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