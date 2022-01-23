Перешел красную черту: немецкий вице-адмирал поплатился за слова о Крыме

Перешел красную черту: немецкий вице-адмирал поплатился за слова о Крыме
Фото: pixabay.com
Отставку главкома ВМС Германии обсуждают в России

Российские эксперты прокомментировали скандал вокруг Кая-Ахима Шенбаха, возглавлявшего до недавнего времени ВМС Германии. Ранее вице-адмирал высказался о Крымском полуострове и призвал мировую общественность оставить этот вопрос, ибо территория, по его словам, никогда уже не вернется в состав Украины. Этим высказыванием он перешел жесткую красную линию и поплатился.

Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале. По его мнению, Шенбах является примером недопустимого мышления для военных и политиков стран – членов НАТО. Пушков отметил, что здравый смысл в таких государствах под запретом.

Мнение Пушкова разделяет политолог Александр Сосновский. Эксперт заявил, что Шенбах покидает свой пост за "честные слова".

"…а его шефиня – министр обороны, которая думает, что Путин ездит на шопинг в Париж, будет и дальше превращать бундесвер с стало молчащих ягнят", – отрезал Сосновский.

Напомним, скандал разразился из-за слов Шенбаха, прозвучавших ранее на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара.

Призыв забыть о возвращении Крыма вызвал возмущение у украинской стороны. При этом посол Незалежной в Германии Андрей Мельник выразил удовлетворение после известия об отставке вице-адмирала, сообщает Die Welt.

Источник: ZDF ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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