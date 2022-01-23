Пользователи переадресовали все обвинения дипломата официальному Киеву

Немецкоязычные пользователи социальных сетей бурно отреагировали на высказывание украинского посла в ФРГ Андрея Мельника, который неоднозначно прокомментировал отставку главнокомандующего Военно-морских сил Германии Кай-Ахима Шенбаха.

Ранее вице-адмирал немецких ВМС Шенбах заявил в ходе выступления в Индии, что украинские власти могут забыть о Крыме, так как полуостров никогда не вернется в состав Незалежной. Вместе с тем командующий назвал заявления о "вторжении" Российской Федерации на Украину абсолютными слухами, не имеющими ничего общего с реальностью. В скором времени вице-адмирал попросил отставки.

Позднее шаг Шенбаха поприветствовал представитель дипломатической миссии Украины, заявив, что одним увольнением, однако, официальному Берлину не отделаться. Чтобы восстановить крайне важное для ФРГ доверие Киева, правительству нужно полностью сменить подход в отношении Украины. А пока что Берлин демонстрирует "высокомерие и манию величия".

Пользователей социальной сети Twitter формулировка украинского дипломата явно задела: немцы заявили, что уличить в "высокомерии и величии", напротив, целесообразнее скорее Украину, официальные лица которой выступают с абсурдными заявлениями.

"Дружище, я тебе предлагаю привести аргументы в пользу того, почему немцев должно интересовать обострение ситуации. Не вступайте в НАТО, и все будет в порядке", "Ты забыл о роли украинских нацистских коллаборационистов и вашем поклонении Гитлеру, которое продолжается и по сей день?", "Послу неведома свобода слова. Представитель чистой диктатуры за такие слова может получить кое-где и несколько лет тюрьмы", "Ага, а деньги у нас охотно берете. Масштабнее военные действия – выгоднее для бизнеса. У Lockheed Martin, производителя противотанковых ракеты Javelin, очень неплохо поднялись акции за последние пару недель", — пишут в комментариях пользователи.

По словам члена Совфеда Алексея Пушкова, прокомментировавшего ситуацию, в странах НАТО здравый смысл грозит и увольнением.

