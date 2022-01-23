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Лидер российских либерал-демократов Владимир Жириновский заявил, что для действующего украинского лидера Владимира Зеленеского настала пора "паковать чемоданы" и готовиться к срочному бегству из родной страны.
Прежде всего, начал Жириновский, с Зеленским необходимо обрубить все намеки на переговоры – никаких уступок с действующей украинской властью со стороны Российской Федерации, считает лидер ЛДПР, быть не должно. Такие потуги пользы Кремлю не принесут: Зеленский не откажется ни от милитаристской идеологии, насаждаемой нищающему населению, и уж тем более не согласится на сокращение вооружения в зоне боевых действий в Донбассе.
Уже сейчас, отметил Жириновский, на Украине наблюдается дефицит энергоресурсов. Поэтому население отчаянно нуждается уже в товарах первой необходимости, которые растут в цене. В скором времени такое государство, как Украина, прекратит свое бесславное тридцатилетнее существование и фактически канет в лету.
"Украине конец. Даже забудьте это слово. Будут малороссийские губернии", – заявил главный российский либерал-демократ.
Политик продолжил, заявив, что действующий украинский лидер имеет прямое отношение к гибели мирного населения в Донбассе, которое умирает каждый день. Ни о каких уступках с его стороны можно и не думать, выразил уверенность глава ЛДПР в эфире радио "Комсомольская правда".
Ранее Жириновский выразил уверенность, что опытные команды инструкторов из состава вооруженных сил стран Североатлантического альянса заняты активным формированием центров по подготовке террористов на территории Незалежной.
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