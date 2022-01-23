В Раде припомнили старую схему с "Европейским валом"

Представитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь!", украинский парламентарий Илья Кива заявил, что стена, которую официальный Киев давно обещает построить вдоль границы с Российской Федерацией и Белоруссией, воздвигается не по прямому назначению, исходя из текущей идеологической позиции действующей администрации и опасений по поводу "вторжения".

Кива уточнил, что проект лишь является одним из звеньев продуманной коррупционной схемы. Новый глава министерства внутренних дел не стал изобретать велосипед и воспользовался уже успешным делом по строительству "Европейского вала". Тогда Киев обещал усилить все границы фортификационными укреплениями и вооружением. Однако денег не хватило, а вместо того самого вала появился лишь моток проволоки (оказалось, что затем и на него средств не хватило). Зато Яценюк обзавелся 24 виллами в Майами.

Кива успокоил зрителей, заявив, что просто новый министр МВД решил распилить бюджетные средства.

"Очень удобная конструкция по размыванию бюджета", – указал депутат Рады в эфире телеканала "Беларусь 1".



По словам парламентария, в свое время Яценюк в бытность премьером таким же образом набил в карманы чуть больше 140 миллионов долларов.

Известно, что речь идет о проекте "Стена", который строится еще с 2015 года. Государственный бюджет уже выделил практически два с половиной миллиарда гривен, обустроив 403 километра противотранспортных рвов с 300 км рокадных дорог. В ФСБ отмечали, что с 2020 года украинская сторона не демонстрирует активности в строительстве своей "Стены".