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Стало известно о разрешении наемным сотрудникам
американского посольства в украинской столице покинуть территорию страны.
Заявление обнародовали в воскресенье, 23 января. Текст приводит РИА Новости. Решение
Госдеп принял якобы на фоне угрозы военных действий в отношении Незалежной со
стороны России, добавляет RT.
Американским гражданам рекомендовали покинуть Украину коммерческим либо частным транспортом. Несмотря на добровольную эвакуацию, американское посольство в Киеве продолжит работу, отмечает РИА ФАН. Весть о том, что американцы покидают Незалежную, прокомментировали в России.
"Будет американская провокация на начало олимпиады – чтобы ее сорвать, и вместо нее устроить войну на Украине", "Явно замышляют провокацию во время ОИ. Не зря же они раздували всю эту истерию.." "Американцы обычно убегают дружно и внезапно", "чё это полосатых дипломатов из России не эвакуируют?" – пишут пользователи.
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