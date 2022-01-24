Результат закономерный, считает эксперт

Президент Армении Армен Саркисян объявил о своей отставке, заявив, что для принятия решения ему понадобилось четыре года. По словам главы государства, сложение полномочий принято, исходя из его собственного выбора.

Решение главы республики прокомментировал доктор экономических наук, глава исследовательского центра "Альтернатива" Татул Манасерян, заявивший, что Саркисян не входит в команду Пашиняна, пришедшую к власти в 2018 году. И отсутствие согласованности по множеству вопросов между премьером и президентом привело к подобному результату, пишет МИР24.

Теперь в республике в скором времени пройдут внеочередные выборы главы государства. Конституция Армении гласит, что сделать это можно не раньше, чем через 25 дней. До этого момента полномочия президента берет на себя спикер парламента, отмечает "Свободная Пресса".