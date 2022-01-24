"Слуга народа" отказался поздравлять восток Украины с государственным праздником

"Слуга народа" отказался поздравлять восток Украины с государственным праздником
Фото: Olena Khudiakova/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Нардеп впоследствии удалил размещенный пост

Представитель президентской фракции "Слуга народа", депутат Верховной рады Николай Тищенко решил поздравить Украину с Днем соборности, допустив серьезную оплошность. Позднее парламентарий обратил внимание на ошибку, однако ряд средств массовой информации уже успели сделать скриншот поста в социальных сетях.

Так, Тищенко в своем аккаунте на Facebook разметил поздравление Украины с государственным праздником, пожелав всей своей Родине единства – от Киева и до Закарпаться. По неизвестным причинам парламентарий исключил целых тринадцать регионов – восток Украины.

"Мы единое, сильное и независимое государство! От Киева до Закарпатья", – пишет в своем сообщении представитель президентской партии "Слуга народа".

Позднее народный депутат осознал, что совершил оплошность – пресловутый пост, в котором автор ненароком исключил из Украины целую половину страны, политик уже успел удалить, отмечает издание "Главред". Сейчас на странице депутата Верховной рады опубликовано сжатое поздравление из двух предложений, в одном из которых говорится, что власти продолжают "сшивать Украину вместе".

День соборности празднуется на Украине 22 января и посвящен объединению УНР (Украинской народной республики) с Западно-Украинской народной республикой.

Ранее Тищенко удивил журналистов, назвав формулу определения украинской национальности. Сделать это довольно легко, утверждает народный избранник: достаточно лишь понять, любит человек сало или нет. Если любит – точно является украинцем по крови. Таков генетический код исконного жителя Незалежной, уверен политик.

Источник: Главред ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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