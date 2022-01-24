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Война России и Украины будет недолгой – дня четыре. И в наступление пойдет не Москва, хоть именно об угрозе с ее стороны постоянно говорят на Западе, а Киев. Естественно, по указке из Вашингтона. Об этом заявил политолог Анатолий Вассерман.
Атака произойдет в июле-августе 2022 года, по аналогии с нападением Грузии на Южную Осетию в 2008 году. Тогда Республиканская партия США таким образом пыталась поднять рейтинг своего кандидата Джона Маккейна перед президентскими выборами. Сейчас в ноябре 2022 г. в Соединенных Штатах намечаются парламентские выборы, и у правящей Демократической партии очень низкие шансы удержать власть. Заварушка вокруг Украины может дать ей очки.
Понятно, что власти Киева прекрасно отдают себе отчет, чем закончится их нападение на Москву. И в тот момент, когда украинские танки и самолеты ВВС полетят в сторону России, руководство Незалежной уже будет на пути в США или Великобританию, чтобы просить там убежище, убежден Вассерман.
Ранее Госдеп США рекомендовал американским гражданам покинуть Украину, объяснив это угрозой вооруженных действий.
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