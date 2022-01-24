Германия сделала "Северный поток-2" политическим заложником – эксперт

Германия сделала "Северный поток-2" политическим заложником – эксперт
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
Позиция Украины не сыграет роли в вопросе эксплуатации газопровода

Приостановка сертификации "Северного потока-2" вызвана вовсе не требованиями Украины. Для Германии это рычаг давления на Россию, которая отвернулась от ЕС и пошла по новому политическому курсу. Так считает эксперт Фонда развития институтов гражданского общества "Народная дипломатия" Евгений Валяев.

"У России сейчас немного антизападный курс. Она сейчас активно консультируется с Ираном, Китаем, Индией. Это даже видно по визитам Путина, который встретился со всеми тремя главами этих государств",

– пояснил эксперт в комментарии РИА ФАН.

Германия же изначально поддержала строительство "СП-2", чтобы иметь санкционный инструмент, с помощью которого можно исключить возникновение военного конфликта, обязать РФ заботиться об интересах ЕС. Так что этот проект всегда будет в заложниках, уверен Валяев. И совершенно не важно, какую позицию в этом вопросе занимает Украина, передает Общественная служба новостей.

Ранее в Еврокомиссии подтвердили, что будут консультироваться с Украиной по поводу сертификации "Северного потока-2". При этом отказ выдать разрешительные документы на эксплуатацию трубы по причине несоответствия проекта нормативам ЕС лишит инвесторов права на компенсацию за уже построенный газопровод.

Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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