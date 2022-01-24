Лондон решил вывезти половину штата

Власти Великобритании приняли решение об эвакуации представителей своей дипломатической миссии из Украины на фоне предупреждений о готовящемся "российском вторжении". Официальные лица, однако, утверждают, что конкретные угрозы в адрес дипломатов Соединенного Королевства не поступали. Тем не менее, половина штата, работающего в столице Украины, вернется домой.

По информации "Би-би-си", решение Лондона об эвакуации принято на фоне заявлений официальных лиц Соединенных Штатов, указавших на вероятность того, что "российское вторжение может произойти в любое время".

Российская сторона, однако, опровергает наличие каких-либо намерений по осуществлению военных действий в отношении Украины.

"Государственный департамент США также предупредил людей, чтобы они не отправлялись на Украину и в Россию из-за сохраняющейся напряженности и "возможности преследования граждан США". Однако этот шаг является предупредительным, и считается, что за последние 24 часа не произошло ничего конкретного, что могло бы повлечь за собой такое решение. Ряду сотрудников посольства США также было сказано, что они могут покинуть страну. Вашингтон подчеркивает, что это не эвакуация", – говорится в материале.

ЕС отказался от подобных действий – глава политики безопасности Жозеп Борелль заявил, что Брюссель не намерен "драматизировать". Что касается посольства Российской Федерации, то оно продолжает работать в Киеве в штатном режиме, передает РИА "Новости".

Украинские власти считают решение посольств об эвакуации преждевременным.