Зарубежные дипломаты бегут с Украины: теперь эвакуируют британцев

Зарубежные дипломаты бегут с Украины: теперь эвакуируют британцев
Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Лондон решил вывезти половину штата

Власти Великобритании приняли решение об эвакуации представителей своей дипломатической миссии из Украины на фоне предупреждений о готовящемся "российском вторжении". Официальные лица, однако, утверждают, что конкретные угрозы в адрес дипломатов Соединенного Королевства не поступали. Тем не менее, половина штата, работающего в столице Украины, вернется домой.

По информации "Би-би-си", решение Лондона об эвакуации принято на фоне заявлений официальных лиц Соединенных Штатов, указавших на вероятность того, что "российское вторжение может произойти в любое время".

Российская сторона, однако, опровергает наличие каких-либо намерений по осуществлению военных действий в отношении Украины.

"Государственный департамент США также предупредил людей, чтобы они не отправлялись на Украину и в Россию из-за сохраняющейся напряженности и "возможности преследования граждан США". Однако этот шаг является предупредительным, и считается, что за последние 24 часа не произошло ничего конкретного, что могло бы повлечь за собой такое решение. Ряду сотрудников посольства США также было сказано, что они могут покинуть страну. Вашингтон подчеркивает, что это не эвакуация", – говорится в материале.

ЕС отказался от подобных действий – глава политики безопасности Жозеп Борелль заявил, что Брюссель не намерен "драматизировать". Что касается посольства Российской Федерации, то оно продолжает работать в Киеве в штатном режиме, передает РИА "Новости".

Украинские власти считают решение посольств об эвакуации преждевременным.

Источник: "Би-би-си" ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
новости партнеров

Спасающий Россию Мессия: экстрасенс раскрыла главную особенность Путина

Президент страны не подвластен влиянию злых сил, уверяет прорицательница

Объявлено об эвакуации американцев из посольства в Киеве: что говорят в России

Такое решение Госдеп объясняет угрозой военных действий со стороны Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей