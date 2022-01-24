Запад продолжает запугивать народ "агрессивной Россией"

Разрешение Госдепа США сотрудникам посольства в Киеве покинуть Украину не является эвакуацией, поскольку дипломатам предложено самим покупать билеты на обычные коммерческие авиарейсы. Но в целом ситуацию можно расценить двояко. На это указал политолог Борис Межуев.

"Само по себе действие носит протокольный характер, но лежит в русле общей информационной кампании по нагнетанию ситуации",

– пояснил эксперт в беседе с РИА "Новости". С одной стороны, такое предложение сотрудникам дипмиссии и членам их семей уехать с Украины под предлогом "угрозы военных действий со стороны России" совпадает с пропагандистской риторикой Запада. Там уже давно разбрасываются громкими, но голословными обвинениями в адрес "агрессивной Москвы", что она якобы готовится к вторжению на Украину.

С другой стороны, нельзя исключать, что Запад готовится к какой-то провокации, в которую хочет втянуть Россию. Не зря на днях в Вашингтоне заявили, что у них есть "18 сценариев" действий, а Лондон отправил несколько тяжелых самолетов-транспортников в Киев с вооружением и элитными британскими бойцами.

Ранее политолог Анатолий Вассерман предположил, что война между Россией и Украиной может случиться летом, но продлится не более четырех дней.

Об готовящемся объезде американцев с Украины стало известно на прошлой неделе. Позже примеру Вашингтона последовали британцы.