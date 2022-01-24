Копенгаген назвал цену за "нападение" на Киев

Члены Европейского союза находятся в состоянии готовности, ожидая общего решения о введении санкционных мер в отношении Москвы, если Российская Федерация вдруг примет решение о вторжении на территорию Украины. Соответствующее заявление сделал сегодня, 24 января, глава министерства иностранных дел Дании Йеппе Кофод.

Как указал Кофод, выступая перед главами внешнеполитических ведомств европейских государств, у Брюсселя отсутствуют всяческие сомнения в вопросах реагирования на предполагаемое "вторжение" России на Украину. В этом случае со стороны Европейского союза последует ответ в виде "невиданных ранее санкций", заявил министр в ходе заседания, которое прошло в Брюсселе.

Лидер датской дипломатии уточнил, что речь идет о санкциях не только политического, но и экономического характера. И в случае предполагаемого "вторжения" Запад даст ответ по своей силе гораздо более болезненный, чем ряд введенных в отношении Российской Федерации рестрикций в 2014 году.

"России необходимо это знать. Президент Путин должен понять, что цена использования провокаций и военной силы ради изменения европейских границ очень и очень высока", – высказался министр.

Ранее представитель украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь!" Илья Кива заявил, комментируя подогреваемые медиа слухи о возможности военного конфликта, что в случае противостояния с Российской Федерацией действующий президент Украины Владимир Зеленский первым сбежит из страны. То же самое, считает парламентарий, можно сказать об остальных украинских политиках, которые могут довести страну до подобного состояния.