Лукашенко может лишить РБ нейтрального статуса

Двусторонние отношения между Минском и Киевом сегодня находятся в довольно-таки плачевном состоянии. Президенты Александр Лукашенко и Владимир Зеленский перестали поддерживать связь после скандала с так называемыми бойцами ЧВК, которых Белоруссия отказалась выдать Украине. Оппозиционный политик Павел Латушко уверен, что сегодня две страны находятся на пороге войны.

По мнению бывшего министра культуры РБ, Республику к военному конфликту с соседним государством подталкивает Лукашенко. Он подчеркнул, что подобное развитие событий противоречит национальным интересам Белоруссии.

"Кто не понимает, что сегодня Лукашенко пытается втянуть нас в войну с дружественным для нас соседом Украиной – это фактически непонимание национальных интересов Белоруссии", – заявил Латушко.

Основатель "Народного антикризисного управления" напомнил, что из новой конституции страны убрали пункт о стремлении к нейтральному статусу. Оппозиционер уверен, что Лукашенко настроен на войну против других государств. Политик назвал позицию белорусского правителя вызовом для общества.

Экс-министр отметил, что сегодня Белоруссия находится в одном шаге от войны с Украиной. Он также подчеркнул, что у Лукашенко остаются полномочия принимать соответствующие решения.

Латушко задал согражданам риторический вопрос: готовы ли они умирать на войне. Лидер НАУ заявил, что вся эта ситуация связана с предстоящим конституционным референдумом, намекая на то, что белорусы должны помешать его проведению.

Так, по мнению оппозиционера, Лукашенко хочет использовать новую конституцию Белоруссии, чтобы "законсервировать диктатуру". Политик уже призвал сограждан сорвать всенародное голосование, испортив бюллетени.

Ранее Латушко заявил о желании Лукашенко начать атаку на европейские страны, организовав наркотрафик с помощью мигрантов.