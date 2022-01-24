Глава МИД ФРГ указала на достаточность простой солидарности с Киевом

На фоне нынешней истерии коллективного Запада о выдуманной американцами истории по "вторжению" России на Украину голос разума пока продолжает раздаваться из Германии. Вот и сегодня министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок призвала союзников по НАТО не смешивать территории участников Североатлантического блока и Украину.

Таким образом она ответила на вопрос журналиста, может ли Берлин, как и Вашингтон, усилить свое военное присутствие в Восточной Европе.

"В такой критической ситуации чрезвычайно важно разделять различные меры, и мы должны четко разделять территорию союза НАТО и Украину", – цитирует РИА "Новости" Бербок.

Шеф немецкой дипломатии отметила, что альянс солидарно выступает на стороне Незалежной, но "с оглядкой" на собственную союзническую территорию. Министр еще раз подчеркнула, что "нельзя смешивать" территориальное пространство блока и Украины.

Напомним, ранее в понедельник, 24 января, The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила о планах президента США Джо Байдена дополнительно отправить "нескольких тысяч" солдат Пентагона, а также военных кораблей и авиации в страны-союзники по альянсу в Восточной Европе и Прибалтике из-за обострения ситуации вокруг Незалежной.

Что касается Германии, то действиями Берлина крайне недовольны в Киеве, а все из-за того, что канцлер Олаф Шольц выступает категорически против поставок украинской армии вооружений.

Выступая в пятницу, 21 января, на пресс-конференции по итогам заседания кабмина ФРГ, он четко дал понять, что нынешнее правительство сохраняет преемственность предыдущему в данном вопросе, т.е. – никакого экспорта летальных вооружений из Германии.

Добавим, в этот же день стало известно об отказе Шольца от предложения Вашингтона о встрече с Байденом для обсуждения текущей ситуации на Украине из-за якобы угрозы вторжения РФ. Берлин благоразумно сослался на проблемы с пандемией в стране.

