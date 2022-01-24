The New York Times "раскрыла" планы Путина в Европе

The New York Times "раскрыла" планы Путина в Европе
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Лидер РФ хочет заставить Штаты испытать то, что пережила наша страна после распада СССР, уверена американская экс-разведчица

Президент РФ Владимир Путин хочет вытеснить США из Европы. О "мечтах" и "планах" российского лидера поведала экс-офицер американской разведки по делам России и Евразии Фиона Хилл в статье для The New York Times.

Как отмечает издание, разведчица занимала свою должность при администрациях президентов США Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы.

Она утверждает, что сегодняшние устремления Путина гораздо шире, чем просто препятствование вступлению Украины и Грузии в Североатлантический блок и захват территорий бывших советских республик. По ее мнению, глава РФ вознамерился изгнать Штаты из Европы.

Хилл по-своему оценила исторические события 2008 года в Грузии и 2014-го в Незалежной с потерей Киевом Крыма и началом "опосредованной войны" в Донбассе. По ее словам, сдержанная реакция Запада на эти "вторжения" придала Владимиру Владимировичу смелости.

"На этот раз цель г-на Путина больше, чем закрыть "открытую дверь" НАТО для Украины и захватить больше территории – он хочет вытеснить США из Европы. Как он мог бы выразиться: "Прощай, Америка. Не позволяйте двери ударить вас на выходе"", – написала Хилл.

Экс-разведчица полагает, что Путин хочет дать Штатам попробовать то же самое "горькое лекарство", которое России пришлось проглотить в 1990-х годах. Он считает, что США в настоящее время находятся в том же затруднительном положении, что и РФ после распада СССР: сильно ослаблены внутри страны и отступают за рубежом. Кроме того, наш верховный главнокомандующий рассматривает альянс как продолжение Соединенных Штатов.

"Российские официальные лица и комментаторы регулярно отказывают другим членам НАТО в какой-либо агентской или независимой стратегической мысли. Так что, когда дело доходит до альянса, все действия Москвы направлены против Вашингтона", констатирует американка.

Она напомнила, как в 90-е годы прошлого века США и НАТО вынудили Москву вывести остатки советских вооруженных сил со своих баз в Восточной Европе, Германии и странах Балтии. Теперь Путин хочет, чтобы Штаты пострадали аналогичным образом.

Если Москва будет давить достаточно сильно, глава России сможет заключить новое соглашение о безопасности с НАТО и Европой, чтобы избежать открытого конфликта, и тогда настанет очередь Америки уйти с континента, "забрав с собой свои войска и ракеты", резюмирует Хилл.

Источник: The New York Times ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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