Во время рукоприкладства в ресторане пострадали четыре человека

Дипломаты из Восточной Европы вчера вечером подрались в ходе пьянки в "благородном итальянском ресторане" в Берлине. В результате мордобоя пострадали четыре человека, сообщает Bild.

По словам менеджера общепита, группа посетителей, среди которых был 80-летний мужчина, провела приятный вечер, однако потом между гостями завязался спор, который перерос в рукоприкладство во дворе заведения. Гражданами каких стран являются эти дипломаты, не уточняется.

"Они выпивали вместе... Были также дипломаты из Восточной Европы. На самом деле, хорошие люди", – сказал управляющий ресторана.

Местные правоохранители проводят расследование данного инцидента. На этот момент времени они не подтверждают причастность дипломатов к драке.

Ранее Bild сообщил о планах МИД ФРГ эвакуировать с Украины родственников сотрудников посольства Германии. Их должны вывезти из страны в случае ухудшения ситуации, связанной якобы с возможным "вторжением" России в соборную. В самом дипведомстве эту информацию не подтверждают, передает Интерфакс".

Более того, сегодня министр иностранных дел Анналена Бербок призвала союзников по НАТО не смешивать территории участников альянса и Украину.

