Переворот в Буркина-Фасо зафиксировал эпоху Че Гевар в Африке

Происходящее активно обсуждают в прессе

Мировые СМИ пишут о состоявшемся перевороте в Буркина-Фасо, где к власти пришел молодой подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. На митингах – антифранцузские лозунги и слова в поддержку сотрудничества с Россией. Прибытие "ЧВК Вагнера" в соседнюю Мали запустило череду тектонических сдвигов в Западной Африке.



"Спасем Буркина-Фасо"

В субботу, 22 января, в Уагадугу прошла масштабная антиправительственная демонстрация, организованная местным движением "Спасем Буркина-Фасо". Западноафриканская страна действительно нуждается в спасении, поскольку на протяжении нескольких лет страдает от террористических атак, устраиваемых вооруженными группировками "Исламское государство* в Большой Сахаре" (запрещено в РФ) и "Джамаат Наср аль-Ислам валь Муслимин", представляющей силы "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) в регионе.

И хотя террористам противостоят вооруженные силы Буркина-Фасо и добровольческие формирования самообороны, добиться значительных успехов в настоящий момент не удалось. В том числе из-за плохого снабжения армии и других силовых структур.

Субботняя акция проходила под лозунгами в поддержку сил обороны и безопасности (FDS) и "Добровольцев защиты Отечества" (VDP). Кроме этого протестующие требовали отставки главы государства – Роша Марка Каборе, который не может обеспечить эффективную борьбу с боевиками. Демонстрация сопровождалась столкновениями с силами правопорядка, возведением баррикад из горящих автомобильных покрышек и применением слезоточивого газа против протестующих.

Стрельба в казармах

В ночь на воскресенье, 23 января, на военных объектах в нескольких районах страны военнослужащие устроили вооруженное восстание. Местные источники сообщали о звуках стрельбы на авиабазе в столице Буркина-Фасо Уахигуя, в расположении артиллерийского полка в Кайе, а также в лагере Сангуле-Ламизана, где находится тюрьма и исправительный центр вооруженных сил (MACA), в котором содержится в том числе генерал Жильбер Дьендере, начштаба и правая рука опального экс-президента Блэза Компаоре, осужденный за попытку контрпереворота в 2015 году.

Власти попытались заверить своих граждан, что ситуация находится под контролем, и в 8 утра опубликовали официальное заявление, призывающий население "сохранять спокойствие", признавая "стрельбу в некоторых казармах", но опровергая "информацию, распространяемую в социальных сетях, которая заставляет поверить в захват власти армией". Час спустя, министр обороны генерал Бартелеми Симпоре выступил с заявлением по национальному телевидению.

Поскольку около полудня стрельба становилась все более спорадической, слухи о перевороте набирали обороты. Военные требовали от своего командования дополнительных сил и средств для борьбы с террористическими группировками, а также отставки нескольких высокопоставленных офицеров.

В "безопасном месте"

Президент Рош Марк Каборе весь день провел "в безопасном месте", по словам одного из своих родственников, и не сделал ни одного заявления в связи с происходившими событиями. Глава государства ограничился сообщением в Twitter в начале дня про футбольную команду Буркина-Фасо, которая в тот же вечер играла в 1/8 финала Африканского Кубка Наций (CAN) в Камеруне. Одновременно с матчем демонстранты атаковали штаб-квартиру партии президента "Народное движение за прогресс" (НДП), которая была частично сожжена и разрушена.

Вечером воскресенья Каборе ввел ночной комендантский час на всей территории станы.

Утром в понедельник, 24 января, одновременно несколько источников сообщили об аресте президента Роша Марка Каборе военными, которые сделают заявление в ближайшие часы. По информации RFI, глава государства в настоящее время удерживается военными в лагере Сангуле-Ламинзана в Уагадугу. Позднее появилось сообщение, что глава государства все-таки находится в безопасном месте под охраной жандармерии, а в руках военных только его частный дом.

По слухам, которые распространяются в социальных сетях переворот возглавляет подполковник Сандаого Дамбия Поль Анри, командир пехотного полка. Поль Анри Сандаого Дамбия является старшим офицером пехоты в армии Буркина-Фасо, выпускник военного училища в Париже, который имеет степень магистра криминалистики в парижской Консерватории искусств и ремесел (CNAM) в Париже, а также сертификат эксперта по вопросам обороны в области управления, командования и стратегии.

Теракт в Инате

Очередная и на этот раз видимо успешная попытка военного переворота не стала чем-то неожиданным. Буквально две недели назад, 10 января, по подозрению в подготовке переворота был арестован подполковник Эмманюэль Зунграна и 15 его предполагаемых сообщников. Ожидать этого начали еще с осени 2021 года.

В воскресенье, 14 ноября, на рассвете военный отряд в городе Ината (провинция Сум) был атакован группой террористов. Атака развивалась, как и многие другие до этого: десятки боевиков на мотоциклах и пикапах, оснащенных крупнокалиберными пулеметами, окружили свои цели, безжалостно обстреляли их, а затем исчезли в пустыне. Результат: не менее 49 жандармов и 4 мирных жителя убиты.

Никогда до этого армия Буркина-Фасо не терпела такого поражения и унижения, что серьезно деморализовало войска. Атака на ополченцев 23 декабря на трассе Уахигуя – Титао не добавила оптимизма. В ходе нападения было убит по меньшей мере 41 человек, включая командира "Добровольцев защиты Отечества" Сумайлу Ганаме.

Слухи о перевороте

Несмотря на популистские заявления президента Каборе ни армия, ни тем более ополченцы не могли эффективно бороться с терроризмом сразу по нескольким причинам. Во-первых, подразделения испытывали проблемы с оборудованием, в том числе связанные с отсутствия надежных средств связи. С простыми телефонами в районах, не охваченных сетью, трудно быстро вызвать подкрепление, когда это необходимо.

Во-вторых, военнослужащим также не хватало инструментов для предотвращения засад или внезапных нападений, таких как средства ночного видения или средства борьбы с самодельными взрывными устройствами.

В-третьих, военнослужащие жаловались на проблемы со снабжением горюче-смазочными материалами, продовольствием и водой.

Ситуация дошла до такого ухудшения, что слухи о военных переворотах становились все более и более актуальными.

"Существует реальный риск, – приводило издание Jeune Afrique слова своего "западного источника, следящего за регионом". – В армии есть блестящие молодые офицеры, которые видят ухудшение ситуации, хотят защищать свою страну и больше не понимают медлительности своего начальства".

Отдельно стоит отметить, что в Буркина-Фасо, как и в соседних странах, формально продолжается французская операция "Бархан", которая за более, чем шесть лет проведения не смогла принести никаких позитивных результатов в борьбе с джихадистскими группировками. Однако с конца 2020 года силы "Бархана" не проводили никаких операций на территории Буркина-Фасо, что отчасти связано с негативным отношением местных военнослужащих и политиков к нахождению в своей стране армии бывшей метрополии.

RFI, FRANCE24 ne parlent pas des derniers événements du Burkina 🇧🇫 ou quoi oubien ils n'ont entendu que depuis hier un important convoi de l'armée française est bloqué par la jeunesse de Kaya au Burkina Faso. La jeunesse dit non à la France et son armée impérialiste pic.twitter.com/iLMlb5Z7aS — SAWADOGO Fidèle (@SAWADOGOFidle9) November 19, 2021

Все, чем занимается в настоящее время Париж в Буркина-Фасо, это выкачиванием недр страны вместе с канадскими, американскими и британскими компаниям.

Пример Мали

Однако, как отмечают эксперты, главным триггером военного переворота в Буркина-Фасо мог стать позитивный пример соседнего Мали, где долгое время сохранялась аналогичная ситуация с кризисом безопасности, бездействием властей и колониальным французским присутствием.

Пришедший к власти в ходе военного переворота 2020 года полковник Ассими Гоита быстро снискал себе репутацию нового Че Гевары в регионе и стал искать другие пути развития своей страны, где в первую очередь необходимо было решить вопрос с ликвидацией террористической угрозы.

Как сообщают СМИ, для этого он пригласил российскую ЧВК "Вагнера", которую связывают с именем петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. В отличие от сил операции "Бархан", Многопрофильной миссии ООН (MINUSMA) и других европейских подразделений российская частная компания зарекомендовала себя не только, как эффективный инструмент России в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке и Африке, но и структура, которая не была замечена в колониальных амбициях.

🇧🇫🇫🇷 | Locals in #BurkinaFaso are protesting the presence of French troops in the country while blaming #France for yesterday's attempted coup and mutiny.



🚨🇷🇺 Their placards say, "France is the killer" and "Long live Russia-Burkina Faso cooperation" pic.twitter.com/r2Xtjq5tgJ — Terror Alarm (@terror_alarm) January 24, 2022

В пользу этого говорят сообщения о том, что на протестах в Буркина-Фасо были замечены плакаты "Франция – убийца" и "Да здравствует сотрудничество России и Буркина-Фасо". Похожие лозунги можно было наблюдать на прошедших 14 и 21 января митингах в Бамако, где местные жители также выражали свою поддержку России, держа в руках портреты президента РФ Владимира Путина и немецкого композитора Рихарда Вагнера.

"Блестящие молодые офицеры" в Буркина-Фасо не могли игнорировать события в Мали, которые, по всей видимости, и запустили цепочку тектонических сдвигов в Западной Африке. Население Буркина-Фасо и особенно силовые структуры устали от бесконечной войны с терроризмом, потеряв с 2015 года (года прихода к власти Каборе) по вине боевиков свыше двух тысяч человек. Устали они и от неоколониальной политики Франции.

Прибытие ЧВК "Вагнера" в Западную Африку ознаменовало собой эпоху смелых полковников, которые готовы взять ситуацию в свои руки и двигаться по новому пути, не связанному с гегемонией Запада на Черном Континенте. Не исключено, что переворот в Буркина-Фасо, который по всей видимости состоялся, станет только одним из изменений политического ландшафта региона.

La tour à au qui parmi les trois qui est restent ?? pic.twitter.com/ZSvFyBOpTd — TraoreAldiouma943🇲🇱🇲🇱🇲🇱 (@traorealdiouma2) January 24, 2022

Пользователи социальных сетей уже начали гадать, какое государство станет следующим: Сенегал, Кот-Д’Ивуар или Нигер.