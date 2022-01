Переворот в Буркина-Фасо зафиксировал эпоху Че Гевар в Африке

Мировые СМИ пишут о состоявшемся перевороте в Буркина-Фасо, где к власти пришел молодой подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. На митингах – антифранцузские лозунги и слова в поддержку сотрудничества с Россией. Прибытие "ЧВК Вагнера" в соседнюю Мали запустило череду тектонических сдвигов в Западной Африке.



В субботу, 22 января, в Уагадугу прошла масштабная антиправительственная демонстрация, организованная местным движением "Спасем Буркина-Фасо". Западноафриканская страна действительно нуждается в спасении, поскольку на протяжении нескольких лет страдает от террористических атак, устраиваемых вооруженными группировками "Исламское государство* в Большой Сахаре" (запрещено в РФ) и "Джамаат Наср аль-Ислам валь Муслимин", представляющей силы "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) в регионе.

И хотя террористам противостоят вооруженные силы Буркина-Фасо и добровольческие формирования самообороны, добиться значительных успехов в настоящий момент не удалось. В том числе из-за плохого снабжения армии и других силовых структур.

Субботняя акция проходила под лозунгами в поддержку сил обороны и безопасности (FDS) и "Добровольцев защиты Отечества" (VDP). Кроме этого протестующие требовали отставки главы государства – Роша Марка Каборе, который не может обеспечить эффективную борьбу с боевиками. Демонстрация сопровождалась столкновениями с силами правопорядка, возведением баррикад из горящих автомобильных покрышек и применением слезоточивого газа против протестующих.

В ночь на воскресенье, 23 января, на военных объектах в нескольких районах страны военнослужащие устроили вооруженное восстание. Местные источники сообщали о звуках стрельбы на авиабазе в столице Буркина-Фасо Уахигуя, в расположении артиллерийского полка в Кайе, а также в лагере Сангуле-Ламизана, где находится тюрьма и исправительный центр вооруженных сил (MACA), в котором содержится в том числе генерал Жильбер Дьендере, начштаба и правая рука опального экс-президента Блэза Компаоре, осужденный за попытку контрпереворота в 2015 году.

Власти попытались заверить своих граждан, что ситуация находится под контролем, и в 8 утра опубликовали официальное заявление, призывающий население "сохранять спокойствие", признавая "стрельбу в некоторых казармах", но опровергая "информацию, распространяемую в социальных сетях, которая заставляет поверить в захват власти армией". Час спустя, министр обороны генерал Бартелеми Симпоре выступил с заявлением по национальному телевидению.

Поскольку около полудня стрельба становилась все более спорадической, слухи о перевороте набирали обороты. Военные требовали от своего командования дополнительных сил и средств для борьбы с террористическими группировками, а также отставки нескольких высокопоставленных офицеров.

Президент Рош Марк Каборе весь день провел "в безопасном месте", по словам одного из своих родственников, и не сделал ни одного заявления в связи с происходившими событиями. Глава государства ограничился сообщением в Twitter в начале дня про футбольную команду Буркина-Фасо, которая в тот же вечер играла в 1/8 финала Африканского Кубка Наций (CAN) в Камеруне. Одновременно с матчем демонстранты атаковали штаб-квартиру партии президента "Народное движение за прогресс" (НДП), которая была частично сожжена и разрушена.

Вечером воскресенья Каборе ввел ночной комендантский час на всей территории станы.

Утром в понедельник, 24 января, одновременно несколько источников сообщили об аресте президента Роша Марка Каборе военными, которые сделают заявление в ближайшие часы. По информации RFI, глава государства в настоящее время удерживается военными в лагере Сангуле-Ламинзана в Уагадугу. Позднее появилось сообщение, что глава государства все-таки находится в безопасном месте под охраной жандармерии, а в руках военных только его частный дом.

По слухам, которые распространяются в социальных сетях переворот возглавляет подполковник Сандаого Дамбия Поль Анри, командир пехотного полка. Поль Анри Сандаого Дамбия является старшим офицером пехоты в армии Буркина-Фасо, выпускник военного училища в Париже, который имеет степень магистра криминалистики в парижской Консерватории искусств и ремесел (CNAM) в Париже, а также сертификат эксперта по вопросам обороны в области управления, командования и стратегии.

Очередная и на этот раз видимо успешная попытка военного переворота не стала чем-то неожиданным. Буквально две недели назад, 10 января, по подозрению в подготовке переворота был арестован подполковник Эмманюэль Зунграна и 15 его предполагаемых сообщников. Ожидать этого начали еще с осени 2021 года.

В воскресенье, 14 ноября, на рассвете военный отряд в городе Ината (провинция Сум) был атакован группой террористов. Атака развивалась, как и многие другие до этого: десятки боевиков на мотоциклах и пикапах, оснащенных крупнокалиберными пулеметами, окружили свои цели, безжалостно обстреляли их, а затем исчезли в пустыне. Результат: не менее 49 жандармов и 4 мирных жителя убиты.

Никогда до этого армия Буркина-Фасо не терпела такого поражения и унижения, что серьезно деморализовало войска. Атака на ополченцев 23 декабря на трассе Уахигуя – Титао не добавила оптимизма. В ходе нападения было убит по меньшей мере 41 человек, включая командира "Добровольцев защиты Отечества" Сумайлу Ганаме.

Несмотря на популистские заявления президента Каборе ни армия, ни тем более ополченцы не могли эффективно бороться с терроризмом сразу по нескольким причинам. Во-первых, подразделения испытывали проблемы с оборудованием, в том числе связанные с отсутствия надежных средств связи. С простыми телефонами в районах, не охваченных сетью, трудно быстро вызвать подкрепление, когда это необходимо.

Во-вторых, военнослужащим также не хватало инструментов для предотвращения засад или внезапных нападений, таких как средства ночного видения или средства борьбы с самодельными взрывными устройствами.

В-третьих, военнослужащие жаловались на проблемы со снабжением горюче-смазочными материалами, продовольствием и водой.

Ситуация дошла до такого ухудшения, что слухи о военных переворотах становились все более и более актуальными.

"Существует реальный риск, – приводило издание Jeune Afrique слова своего "западного источника, следящего за регионом". – В армии есть блестящие молодые офицеры, которые видят ухудшение ситуации, хотят защищать свою страну и больше не понимают медлительности своего начальства".

Отдельно стоит отметить, что в Буркина-Фасо, как и в соседних странах, формально продолжается французская операция "Бархан", которая за более, чем шесть лет проведения не смогла принести никаких позитивных результатов в борьбе с джихадистскими группировками. Однако с конца 2020 года силы "Бархана" не проводили никаких операций на территории Буркина-Фасо, что отчасти связано с негативным отношением местных военнослужащих и политиков к нахождению в своей стране армии бывшей метрополии.

Все, чем занимается в настоящее время Париж в Буркина-Фасо, это выкачиванием недр страны вместе с канадскими, американскими и британскими компаниям.

Однако, как отмечают эксперты, главным триггером военного переворота в Буркина-Фасо мог стать позитивный пример соседнего Мали, где долгое время сохранялась аналогичная ситуация с кризисом безопасности, бездействием властей и колониальным французским присутствием.

Пришедший к власти в ходе военного переворота 2020 года полковник Ассими Гоита быстро снискал себе репутацию нового Че Гевары в регионе и стал искать другие пути развития своей страны, где в первую очередь необходимо было решить вопрос с ликвидацией террористической угрозы.

Как сообщают СМИ, для этого он пригласил российскую ЧВК "Вагнера", которую связывают с именем петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. В отличие от сил операции "Бархан", Многопрофильной миссии ООН (MINUSMA) и других европейских подразделений российская частная компания зарекомендовала себя не только, как эффективный инструмент России в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке и Африке, но и структура, которая не была замечена в колониальных амбициях.

🇧🇫🇫🇷 | Locals in #BurkinaFaso are protesting the presence of French troops in the country while blaming #France for yesterday's attempted coup and mutiny.



🚨🇷🇺 Their placards say, "France is the killer" and "Long live Russia-Burkina Faso cooperation" pic.twitter.com/r2Xtjq5tgJ