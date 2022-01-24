Герой экс-актера Василий Петрович Голобородько в фильме испытал страх из-за абсолютно пустого Киева

На фоне истерии с массовым бегством дипломатов из Киева российская телеведущая Ольга Скабеева припомнила одно "пророчество" из украинского сериала "Слуга народа" с нынешним президентом страны Владимиром Зеленским в главной роли.

На своей странице в телеграм-канале журналист отметила, что на сегодня министерства иностранных дел целого ряда стран рекомендовали соотечественникам покинуть пределы Украины из-за угрозы якобы "вторжения" в соборную российской армии. В частности, об этом заявили Япония, США, Австрия, Германия и Австралия.

"Сами придумали, сами испугались, сами эвакуировались, ай молодцы!" – написала Скабеева.

Она прицепила к посту видеофрагмент одной из серий "Слуги народа". На кадрах герой экс-актера Василий Голобородько идет по абсолютно пустому Киеву и зовет людей, которые еще не уехали из страны. В конце сюжета он с ужасом наблюдает, как в небо взмывает последний самолет.

Добавим, сегодня и британские власти решили эвакуировать своих сотрудников и их семьи из посольства в Киеве из-за возможного обострения ситуации на Украине, сообщает телеканал "360".

Отметим, именно Лондон за последние несколько дней больше всего снабдил киевский режим оружием. Правда, сами украинцы жалуются, что им Туманный Альбион прислал старье. Так, бывший сотрудник СБУ Владимир Мулык на прошлой неделе обратил внимание, что срок годности поставленного британцами вооружения заканчивается в нынешнем году.

