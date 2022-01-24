Порошенко пошел наперекор решению суда

Экс-президента не так-то просто заставить жить по букве закона

Бывший главнокомандующий украинского государства Петр Порошенко так и не сдал свой заграничный паспорт. Соответствующее решение ранее вынесли судебные эксперты Печерского районного суда.

Однако Порошенко не захотел расставаться со столь важным документом. На такое поведение экс-президента пожаловались представители Государственного бюро расследований Незалежной.

Впрочем, адвокат бывшего лидера нации утверждает, что на самом деле Порошенко уже давно простился с паспортом. Игорь Головань обвинил украинских чиновников во лжи и провокации. Мол, они специально выдумывают, что Порошенко отказывается выполнять предписания суда.

К слову, недавно Петр Порошенко обратился к своему преемнику Владимиру Зеленскому с предложением объединиться, передает телеканал "360". Бывший главнокомандующий считает, что Украине грозит большая беда и на этом фоне нужно срочно сплотиться.

Источник: Государственное бюро расследований Украины ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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