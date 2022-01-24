Представитель Украины в ПАСЕ устроил публичные разборки с российским делегатом

Представитель Украины в ПАСЕ устроил публичные разборки с российским делегатом
Фото: Council of Europe Parliamentary / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Гончаренко похвастался перед Толстым новым назначением в Ассамблее

Новый вице-президент комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по миграции, беженцам и народонаселению от Украины Алексей Гончаренко публично оскорбил главу делегации России Петра Толстого. Украинский скандалист обратился к нашему политику исключительно на русском языке в своем телеграм-канале.

К одной из записей депутат Верховной рады от порошенковской партии "Евросолидарность" прикрепил скриншот с лицом российского делегата.

"Лицо Петруши Толстого, когда он узнал, что я вице-президент, а он нет. И это только начало. Дальше, как и обещал, будешь главой делегации в Гааге", – написал поджигатель одесского Дома профсоюзов.

Только за одни сутки пан Гончаренко сделал несколько грубых выпадов в адрес депутата Госдумы. Так, украинский парламентарий-хамелеон заявил, что Толстой "снова начал кудахтать о том, что Россию ущемляют". Кроме того, он назвал вице-спикера Госдумы "диктаторской прислугой" и обратился к нему со словами "чаю мне завари да сахарку не жалей".

В свою очередь, сам Толстой больше обратил внимание на тот факт, что председателем ПАСЕ был избран делегат из Нидерландов Тини Кокс, а не украинка Мария Мезенцева. Кандидатуру первого поддержали 164 делегата, в то время как парламентарию из Незалежной отдали свои голоса лишь 80 человек.

Также Толстой указал, что "наши дорогие друзья из Прибалтики и Украины" не стали изменять своим традициям и в первый день зимней сессии Ассамблеи оспорили полномочия российской делегации, что они делают каждый год. Дебаты по этому вопросу предложено провести в среду, 26 января.

"Будем надеяться на здравый смысл наших европейских коллег, которые не пойдут на поводу у провокаторов", – подчеркнул наш депутат.

Напомним, пан Гончаренко в ПАСЕ регулярно оскорбляет в целом российскую делегацию и всю страну, а также выливает ушаты грязи непосредственно в отношении Толстого. Иногда украинца, устраивающего различные перформансы в стенах Ассамблеи, лишают права голоса.

Источник: Telegram-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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