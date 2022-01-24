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Нашумевшая история белорусского оппозиционера Романа Протасевича, который является основателем телеграм-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии) получила неожиданное продолжение. Судя по всему, молодой человек во всем раскаялся – сегодня, 24 января, стало известно, что белорус получил работу в правозащитном центре Республики.
Протасевич рассказал, что больше не находится под домашним арестом и получил возможность работать на благо белорусского общества. Тем временем, следствие по нашумевшему делу продолжается.
Любопытно, что Протасевич собирается заниматься случаями, похожими на резонансный инцидент с польским военным Эмилем Чечко, который сбежал из родной страны в Белоруссию, где попросил убежище.
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