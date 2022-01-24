Польша решила отгородиться стеной от Белоруссии

Забор протянется на 186 километров

В Польше задумались о строительстве высокой стены на линии соприкосновения с Белоруссией во время прошлогоднего миграционного кризиса. Ответственность за переправку нелегалов через границу Брюссель и Варшава возложили на президента Александра Лукашенко. По их мнению, потенциальным планам Минска должен помешать стальной забор протяженностью 186 километров.

Возведение стены вдоль белорусско-польской границы начнется уже во вторник, 25 января. Об этом сегодня на брифинге заявил официальный представитель государственной пограничной службы Анна Михальская. Она уточнила, что в заборе будут предусмотрены калитки для миграции животных. 

Кстати, желание Польши отгородиться от Белоруссии стеной вызвало недовольство в Европейском парламенте.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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