Запад подготовил для Украины страшное унижение из-за НАТО - политолог

Запад подготовил для Украины страшное унижение из-за НАТО - политолог
Фото: Danny Gys / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Тему "вторжения" России в Незалежную раздувают специально, чтобы киевские власти смогли все проблемы скинуть на "войну"

Украину ожидает страшное унижение из-за решения Запада по  принятию страны в Североатлантический блок. Об этом соотечественников предупредил киевский политолог Владимир Грановский в эфире телеканала "Наш".

Эксперт отметил, что сегодня вообще бессмысленно быть "за" или "против" вступления в альянс, поскольку Киев туда и не принимают.

По его словам, внешние игроки держат перед украинцами эту морковку, а местные элиты продолжают "якобы проводить" в соборной пронатовский курс.

"А сегодня оказалось, что у них эта морковка исчезнет как тыква у Золушки в полночь. Это самое страшное, что мы вдруг через 30 лет увидим реальность, увидим мир, каким он есть, мир, который мы строили, его не существовало, и это катастрофа", – подчеркнул Грановский.

Политолог считает, что тему "войны" с Россией специально раскачивают, чтобы власти Незалежной могли списать на нее все свои ошибки и преступления.

Напомним, истерия по поводу якобы "вторжения" российских войск на территории Украины активно подогревается Вашингтоном. Она дошла до того, что сегодня целый ряд стран рекомендовал своим гражданам покинуть пределы соборной, включая и сотрудникам посольств в Киеве. Такое решение уже приняли США, Британия, Австрия, Германия, Япония, Австралия.

Глядя на такой массовый исход из Незалежной крупных западных игроков, российская телеведущая Ольга Скабеева вспомнила сценку из сериала "Слуга народа" с президентом Владимиром Зеленским в главной роли. Там в одном из сюжетов его герой с ужасом бродит по абсолютно пустому Киеву и пытается обнаружить украинцев.

Источник: Телеканал "Наш" ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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