Экс-министр раскрыл "планы" Москвы по закручиванию вентилей "Ямала" и "Дружбы", чтобы оставить Киев без доходов за транзит

Некомпетентные руководители польских госпредприятий, назначенные властями республики, проиграли "Газпрому" в борьбе вокруг проекта "Северный поток-2", чем наказали всю страну. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Biznes Alert.

Рассуждая о новом балтийском газопроводе, дипломат традиционно для Запада обвинил Москву в использовании "энергетической удавки" против Украины и Германии, в пренебрежении интересами стран Восточной Европы ради выгоды российской индустрии.

Пан Сикорский заметил, что при прежнем польском правительстве в стране построили СПГ-терминал, чтобы диверсифицировать поставки газа и "не опасаться шантажа" при подписании контрактов на покупку голубого топлива из РФ.

"Мы хотели, чтобы цены в долгосрочных договорах снизились, а наши коллеги из "Права и справедливости" (нынешняя партия власти – ред.) отправились в казино и решили сыграть на газовых котировках", – сказал экс-министр.

По его словам, из-за подъема спотовых цен на сырье Польша за полтора года потеряла $4 млрд, и за это он возложил ответственность на местный нефтегазовый концерн PGNiG.

"Похоже, "Газпром" обыграл нашу PGNiG, а а последствия этого платят польские предприниматели и потребители", – считает политик.

Дипломат указал, что голубое топливо для нужд частных потребителей республика получает из внутренних источников, но промышленность вынуждена закупать газ за границей. Пан Сикорский призвал приобретать его там, где выгодно, независимо от страны добычи. Он обвинил правящую партию в неспособности не политизировать этот вопрос.

Одновременно он раскритиковал позицию немцев в отношении двух "Северных потоков" из-за Украины. Пан Сикорский утверждает, что Варшава предупреждала Берлин о планах Москвы лишить Киев доходов от транспортировки и возможности поставлять газ потребителям в Западной Европе, при завинчивании краников трубопроводов "Ямал" и "Дружба", по которым идет топливо клиентам "Газпрома" в Центральной Европе.

Бывший министр подчеркнул, что в вопросе реализации "СП-2" ключевую роль играет Германия. Он напомнил, что до прихода в кабмин "зеленые" критиковали российскую трубу, но, "похоже, им объяснили, что экономические интересы немецкой промышленности важнее стратегических интересов всего Евросоюза, и в частности восточного фланга". Сейчас правительство ФРГ, кажется, разделилось по данной теме, резюмировал поляк.

Недавно пан Сикорский сделал громкое заявление, пригрозив России ударом между ног в ответ на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что в последние годы НАТО превратился в "чисто геополитический проект по освоению территории, которая оказалась бесхозной после распада Организации Варшавского договора и СССР".

Поляки раскритиковали политика, посчитав его высказывание недостойным дипломата, а в Москве предположили, что он стал жертвой "концепции гендерного разнообразия", т.к. название нашей страны относится к женскому роду.

