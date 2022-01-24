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Появившиеся в соцсетях сообщения о начале эвакуации российских дипломатов из Соединенных Штатов из-за обострения ситуации на Украине являются "несусветной ложью". Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, отвечая на вопрос CNN.
Судя по всему, массовая истерия среди западных политиков и СМИ, придумавших "вторжение" России на Украину, еще не достигла своего апогея. Напомним, ранее стало известно о решении ряда стран эвакуировать сотрудников своих дипмиссий из Киева. Из Незалежной побежали британцы, австрийцы, немцы, австралийцы, японцы. Заводилами же этого процесса стали именно американцы.
"Это несусветная ложь. Все мы в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне работаем в штатном режиме. Никаких указаний из Москвы, а также предписаний госдепартамента посольство не получало. Мы продолжаем выполнять наши дипломатические функции", – говорится в заявлении Антонова.
Посол добавил, что на текущей неделе Москва ожидает ответ Вашингтона в письменном виде на предложения российской стороны по гарантиям безопасности,
"реализация которых позволит стабилизировать ситуацию в Европе".
Как передает РИА "Новости", наши дипломаты сообщили, что получили от медиа множество вопросов после того, как в Сетях стали распространяться слухи о начавшейся эвакуации.
Между тем, сами представители киевского режима пытаются успокоить украинцев из-за вала информации о вот-вот нападении Москвы. В частности, секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге объявил, что власти страны не видят оснований для утверждений о планах полномасштабного "вторжения" России в пределы соборной. По его мнению, такое "невозможно сделать даже физически", а передвижения ВС РФ по своей территории украинская сторона наблюдает давно.
Пан Данилов призвал СМИ снизить накал вокруг ситуации с безопасностью, начать спокойно анализировать происходящее, чтобы
"делать выводы для нашей страны". А населению соборной
указал, что для паники нет никаких поводов.
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