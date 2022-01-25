Кремль готов отрезать Киев от выхода к Черному морю и забрать юго-восток, уверяет главнокомандующий

Командующий Операцией объединенных сил в Донбассе, генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что уже в феврале начнется так называемое "вторжение" российской армии на территорию Украины. Кремль, уверен глава ООС, готов сделать Киеву такой подарок уже после окончания пекинской Олимпиады.

Украинский генерал сообщил британским журналистам, что может даже назвать точную дату предполагаемой атаки со стороны соседей – армия Российской Федерации намерена начать "вторжение" уже 20 февраля. К тому моменту как раз завершатся зимние Олимпийские игры в Китае, а также военные учения, которые РФ собирается провести вместе с белорусскими соседями.

"Эта дата вызывает у нас обеспокоенность", – выразил опасения украинский генерал.



Однако у украинской стороны есть те, кто прошел через все ужасы войны, уверяет Павлюк. Ветераны боевых действий в Донбассе, заявил глава ООС, готовы рвать россиян голыми руками и воевать всем, что окажется под рукой, передает телеканал "360".

Россия может отступить, заявил Павлюк, уже после первых потерь. А украинским спецслужбам необходимо узнать все о действиях противника, чтобы тот оказался предсказуемым. Принимать участие в боевых действиях будут не только вооруженные силы, но и повстанческие отряды – со стороны врага, заявил командующий.

Павлюк предполагает, что основной удар со стороны российских вооруженных сил придется на юго-восточные регионы Украины – ведь именно там сосредоточен основной оборонно-промышленный потенциал Незалежной. Нельзя исключать из того, что Россия попытается блокировать для противника выход к Черному морю и займет Харьков, а также Днепропетровск с Одессой.