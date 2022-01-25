Членство РФ в Североатлантическом союзе ранее обсуждали президенты двух держав

Россию надо принять в НАТО – это сразу же снимет все нынешние острые проблемы, включая вооруженный конфликт на Украине и угрозу Третьей мировой войны. Статью об этом опубликовало влиятельное американское политическое издание The Hill.

Пока еще мало кто из американцев и даже россиян понимают, насколько сейчас велика угроза войны из-за событий вокруг Украины. Но на самом деле, президент США Джо Байден уже сказал, что дипломатические методы урегулирования конфликта не сработали. Если это так, то впереди вооруженные действия, последствия которых будут ужасны для всех.

Остановить нарастающее безумие может вступление России в НАТО, говорится в статье. Это, с одной стороны, снимет опасения Москвы по поводу агрессивных намерений альянса, с другой, гарантирует странам НАТО мирное решение всех спорных вопросов с РФ.

"Да, НАТО придется принять в свои ряды страну, которой она испытывает глубокое недоверие. И России придется соблюдать правила, которые она предпочла бы нарушить. Но такова природа соглашений между противниками. Оба что-то отдают, чтобы что-то получить",

– говорится в статье. В частности, ожидается, что присоединение Москвы к альянсу гарантирует безопасность Украины и мирное решение проблемы Крыма и Донбасса. А Брюссель обязуется защищать Москву от атак, в том числе со стороны членов НАТО, предавших альянс.

Владимир Путин ранее сам поднимал вопрос в вступлении РФ в НАТО, и даже обсуждал это с президентом США Биллом Клинтоном, но американцы тогда не поддержали эту идею. Сейчас обстоятельства изменились.

"Пусть лидерам НАТО хватит мудрости и мужества включить Россию в свои ряды", призывает The Hill.

Ранее издание The New York Times, опираясь на мнение бывшего офицера разведки при Белом доме, сообщило, что в планах Кремля – "вытеснить" США из Европы, то есть заставить Вашингтон испытать то же унижение, что и Москва, когда в 90е годы ее заставили закрыть советские военные базы по всему миру.