Чем сильнее Запад будет давить на Минск, тем жестче в республике станут "закручивать гайки"

Проект обновленной Конституции Белоруссии, за который, несомненно, на референдуме одобрительно проголосуют не менее 60% граждан, предполагает транзит власти в республике. Вот только это не означает демократических перемен. На это указал политолог, директор Совета по международным отношениям "Минский диалог" Евгений Прейгерман.

По его словам, многие заблуждаются, полагая, что транзит власти в Белоруссии гарантирует движение от автократии к демократии. На самом деле, это не так.

"Власть добивается того, чтобы будущие перемены были ей полностью подконтрольны. (…) Но это все равно транзит власти, ведь система изменяется",

– пояснил политолог в интервью "Филину".

Проект новой Конституции допускает, что Александр Лукашенко сможет совмещать должности президента республики и председателя Всебелорусского народного собрания (ВНС). Но вряд ли действующий глава государства на это пойдет. Скорее всего, он не станет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах 2025 года, полагает Прейгерман. Вот только власть все равно останется в руках Лукашенко как председателя ВНС.

"В проекте новой Конституции черным по белому написано, кто в ситуации конфликта будет иметь больше полномочий: ВНС будет иметь право отменять любые решения, кроме решения судов",

– указал эксперт, отметив, что функционал президента РБ будет значительно урезан.

Впрочем, по мнению политолога, такой расклад может измениться в зависимости от внешнеполитической и внутренней обстановки. Лукашенко будет действовать ситуативно, в том числе реагируя на давление Запада: чем оно будет сильнее, тем жестче в республике станут "закручивать гайки".

Референдум по поправкам в Конституцию Белоруссии назначен на 27 февраля 2022 года.



Ранее Лукашенко рассказал, как сам представляет транзит власти.