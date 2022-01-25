Жириновский назвал имя настоящего президента США

Жириновский назвал имя настоящего президента США
Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Несмотря на демократические процедуры, во главе страны оказывается кандидат, не имеющий поддержки народа

В странах с большой численностью населения не может быть демократических принципов управления и формирования органов власти. Об этом с трибуны Государственной думы заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

В качестве доказательства он привел Соединенные Штаты Америки, где последние избирательные кампании прошли с особенно заметными фальсификациями, а во главе Белого дома оказывались вовсе не те кандидаты, которых поддерживали большинство граждан.

"Народ избрал Клинтон, а объявили (победителем выборов – прим.ред.) Трампа. Народ избрал Трампа, а объявили Байдена!"

– подчеркнул Жириновский, выступление которого транслировала "Дума ТВ".

Политик отметил, что, в принципе, не знает страны, где власть действительно принадлежит народу. При этом для России лучшей формой правления считает самодержавие, соответственно, должность главы государства предлагает переименовать в "царь" или "император".

Ранее Жириновский посоветовал лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому начинать паковать чемоданы.

Источник: Дума ТВ ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров

Украинский генерал назвал точную дату "российского вторжения"

Кремль готов отрезать Киев от выхода к Черному морю и забрать юго-восток, уверяет главнокомандующий

Сотни россиян застряли в Турции

Снегопад стал причиной отмены многих рейсов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей