Несмотря на демократические процедуры, во главе страны оказывается кандидат, не имеющий поддержки народа

В странах с большой численностью населения не может быть демократических принципов управления и формирования органов власти. Об этом с трибуны Государственной думы заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

В качестве доказательства он привел Соединенные Штаты Америки, где последние избирательные кампании прошли с особенно заметными фальсификациями, а во главе Белого дома оказывались вовсе не те кандидаты, которых поддерживали большинство граждан.

"Народ избрал Клинтон, а объявили (победителем выборов – прим.ред.) Трампа. Народ избрал Трампа, а объявили Байдена!"

– подчеркнул Жириновский, выступление которого транслировала "Дума ТВ".

Политик отметил, что, в принципе, не знает страны, где власть действительно принадлежит народу. При этом для России лучшей формой правления считает самодержавие, соответственно, должность главы государства предлагает переименовать в "царь" или "император".

Ранее Жириновский посоветовал лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому начинать паковать чемоданы.