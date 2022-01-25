Политик объяснил, что пришел защищать земли горожан от беспредела

Народный депутат Украины, представитель президентской партии "Слуга народа" Артем Дмитрук устроил потасовку в Одесском городском совете, куда не мог попасть на заседание земельной комиссии. В Сеть уже попало видео с произошедшим инцидентом.

Отчаянно сопротивлявшийся нардеп вдруг решил в толпе вскочить на стол, по которому успел пробежать. Однако затем Артем упал на стулья, которые разломал своим телом. У одного из участников драки на опубликованном видео заметны следы крови на голове.

Как отмечает источник, заседание пытаются провести уже в четвертый раз. На повестке дня земельной комиссии городского совета стоял вопрос о земельном отводе 6 га в курортном районе Аркадия. Дмитрук же заявил, что намерен противостоять дерибану и беспределу, устроенным городским советом, поэтому решил проконтролировать работу народных избранников. Помешала на входе муниципальная охрана, отказавшаяся пропускать Дмитрука и его команду. После этого завязался спор, переросший в кровавую драку.

На кадрах поломавший мебель депутат пытается все еще оказать сопротивление – старается взять на удушающий одного из присутствующих охранников. Кто-то кричит: "Он убил дедушку!", после чего в зале раздаются крики. Собравшиеся призывают вызвать кому-то скорую.

"Дербанят земли одесситов! Иначе для чего такая охрана и противостояние? Чтобы СМИ и журналисты не пришли! Воруют на каждой земельной комиссии", – высказался Дмитрук.

Кто в итоге убил дедушку, непонятно.

А в Бердянске не так давно произошла драка между депутатами городского и районного советов. Одного из участников позднее доставили в местную больницу с травмами.