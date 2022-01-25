"Чтобы боялись": Лукашенко высказался о войне Белоруссии с соседями

"Чтобы боялись": Лукашенко высказался о войне Белоруссии с соседями
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Глава РБ призвал не повторять ошибки Великой Отечественной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно делал негативные заявления в адрес соседних стран, обвиняя их в организации провокаций с помощью западных спецслужб. После эскалации миграционного кризиса возник риск военного конфликта с Польшей, а с недавних пор в республике обсуждают слухи о потенциальной войне против Украины.

Во вторник, 25 января, во время встречи с учеными из Национальной академии наук президент высказался на тему войны. Лукашенко заявил, что ни он, ни белорусские генералы не заинтересованы в "войнушке". Об этом сообщает новостной портал UDF со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Политик подчеркнул, что высказывает мнение не просто как президент Белоруссии, а как лицо, несущее ответственность за вооруженные силы республики. Меж тем, он призвал не бездействовать и обращать внимание на опыт Великой Отечественной. По мнению президента, сегодня непозволительно повторять ошибки той войны.

"И для того, чтобы нас понимали, а может, и боялись, мы должны это демонстрировать", – заявил Лукашенко.

Примечательно, что соседняя Польша тоже решила не повторять прошлых ошибок и на всякий случай уже начала строительство стены на линии разграничения с Белоруссией. Варшава обвиняет Минск в организации прошлогоднего миграционного кризиса на границе двух стран.

Меж тем, основатель оппозиционного движения "Народное антикризисное управление" Павел Латушко уверен, что Александр Лукашенко сегодня подталкивает Белоруссию к военному конфликту с Украиной. Экс-министр культуры РБ напомнил, что из новой конституции уже вычеркнули пункт о нейтральном статусе страны.

Источник: UDF ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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