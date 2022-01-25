Вашингтон корректирует свое послание Москве с союзниками из ЕС

Вашингтон в своем ответе Москве по гарантиям безопасности укажет на те сферы, в которых коллективный Запад готов реагировать на тревоги России. Об этом сегодня пишет Bloomberg со ссылкой на анонимного европейского чиновника.

Издание отмечает, что США, скорее всего, не станут обсуждать требования России в предметном ключе, однако американская сторона намерена выразить мнение союзников, в частности, о допустимости реакции на обеспокоенности Москвы. Кроме того, Вашингтон отметит готовность к реагированию на действия РФ, которые вызывают беспокойство у стран Европы.

Свой ответ Штаты координируют с представителями ЕС и НАТО, подчеркивает агентство.

Ранее во вторник, 25 января, пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что в вопросе российских предложений по гарантиям безопасности Вашингтон не собирается делать односторонних шагов и потребует от Москвы уступок, сообщает "Свободная пресса".

Напомним, 17 декабря 2021 г. МИД России на своем сайте опубликовал проекты договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. Одним из ключевых требований Москвы там обозначено получение от альянса юридически заверенных обещаний о нерасширении блока на Восток Европы к границам нашей страны.

Позже представители российского дипведомства не раз указывали, что речь конкретно идет об Украине и Грузии.

