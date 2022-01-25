Британский премьер утверждает, что РФ начнет свое "вторжение" прямо с Киева

Вчерашний призыв секретаря СНБО Украины Алексея Данилова к местным СМИ прекратить нагнетать обстановку в стране сообщениями о "вторжении" России в Незалежную никак не относится к старшим западным партнерам киевского режима. Поэтому за дальними рубежами соборной продолжают пугать якобы нападением Москвы как украинцев, так и собственных граждан.

Больше и ярче всех в этом деле выступает оскандалившийся гулянками в карантин из-за пандемии коронавируса премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. На днях он пригрозил Кремлю тем, что "вторжение" на украинскую территорию обернется для России "новой Чечней". А ныне и вовсе раскрыл "план" Москвы по молниеносной войне с Киевом.

"Разведка очень четко указывает, что на границах Украины находится 60 российских боевых групп. План молниеносной войны, которая может уничтожить Киев, очевиден для всех", – объявил Джонсон.

По словам британского стратега, "вторжение" России может начаться именно с наступления на украинскую столицу.

Премьер в очередной раз пригрозил Москве тяжелыми последствиями такого шага. Он предупредил РФ, что нападение на Незалежную будет для нее "катастрофой" и "болезненным, жестоким и кровавым делом".

Кроме того, Джонсон похвастался тем, что Лондон "лидирует в создании пакета экономических санкций" против Москвы и в поставках якобы оборонительного вооружения Киеву. Он добавил, что британцы солидарны с украинцами.

А между тем армия Незалежной активизировала свою деятельность у границ Крыма. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает RT. По его мнению, "копошение" ВСУ говорит о том, что властям полуострова следует приготовиться к очередному проявлению "украинской "любви"".

