Бацька в этом не видит ничего антироссийского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сограждан не забывать родной язык, одновременно лидер нации признал, что для жителей республики он будет оставаться на втором месте, поскольку "так сложилось". Об этом бацька говорил на сегодняшнем совещании с Национальной академией наук Белоруссии.

По словам Александра Григорьевича, от других государств республику отличает родной язык и необходимо стремиться к тому, чтобы его знал каждый белорус. И в этом нет ничего антироссийского, подчеркнул президент.

"Русский язык – мы и так знаем его лучше, чем белорусский. Так сложилось. Но уж следом и подтягиваться надо к русскому языку, следом должна идти "родная беларуская мова"", – сказал бацька.

Лукашенко отметил, что никто не будет в стране навязывать белорусский язык, но государство стремится к тому, чтобы каждый белорус мог разговаривать на родной мове.

Напомним, на фоне событий августа 2020 г., когда в республике прокатились акции протеста несогласных с итогами президентских выборов и распространения среди ряда оппозиционных групп националистической бчбэшной идеологии, Лукашенко обвинял своих оппонентов в намерении ввести "ползучий" запрет русского языка. Тогда бацька говорил, что языковой вопрос в Белоруссии закрыт и "эта страница давно перевернута", сообщала "Лента.ру".

