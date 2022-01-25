Президент Миланович заявил, что Украине вообще не место в Североатлантическом блоке, а в 2014 году в стране произошел госпереворот

Россияне высоко оценили сегодняшнее заявление президента Хорватии Зорана Милановича, который объявил об отзыве своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе в случае конфликта России и Украины. Интернет-пользователи раздрай в рядах альянса и предположили, что мировой гегемон – Соединенные Штаты – придут в бешенство от такого шага Загреба.

Напомним, ранее во вторник, 25 января, Миланович наговорил в адрес киевского режима много зрадных слов. В частности, он заявил, что его страна не только не будет отправлять в зону вероятного конфликта своих солдат, но и вернет на родину "всех до последнего хорватского военного".

Читатели РИА "Новости" бурно отреагировали на это сообщение. Одни иронизировали по поводу приснопамятного единства в Североатлантическом блоке и обратили внимание, что первыми складывают "лапки" малые государства, поскольку предполагают, что им в драке достанется больше всего.

"Единство НАТО как оно есть. Еще ничего не началось, а уже драпают", – заметил Семен Рублев.

Другие комментаторы восхитились смелостью хорвата, но прогнозируют, что "сожрут его теперь с потрохами" старшие союзники. Иные установили причину, почему Загреб откажется помогать Киеву.

"Хорваты ненавидят украинцев особенно православных и погибать за них не хотят принципиально", – считает Геннадий Solo.

Еще ряд комментаторов предположили, что власти Хорватии просто не хотят марать руки в крови за чужие интересы, к тому же в республике еще хорошо помнят, что такое война на европейском континенте.

"США эта новость должна привести в бешенство", – вспомнил Alex V о заокеанском кураторе ЕС и всего НАТО.

Весьма показательную тенденцию последних дней в Европе зафиксировал российский военкор Александр Коц. По его мнению, представители Старого Света вдруг стали проявлять свой норов.

"Хорватия умывает руки. Третья мировая? Без нас! (...) НАТО демонстрирует завидную сплоченность. Германия оружие отправлять не хочет, Хорватия вот – воевать. Сейчас ведь и другие спросят: "А что, так можно было?" – написал журналист в телеграм-канале.

Один из читателей аккаунта Коца вспомнил крылатую фразу гражданина Шарикова из "Собачьего сердца" Михаила Булгакова.

"...На военный учет стану , а воевать шиш...Я на колчаковских фронтах..." – прокомментировал заявление хорватского лидера некто под ником Попаданец.

Добавим, Миланович в своем выступлении также подчеркнул, что Украине не место в альянсе и добавил, что события 2014 года в Незалежной были переворотом, а не демократической сменой власти.

"История была такая – Украина идет на Запад, ничего не спрашивая у России, в ЕС ее ждут молочные реки – кисельные берега", – цитирует УНИАН хорватского президента.

По его словам, соборная до сих пор остается одним из самых самым коррумпированных государств в мире.

