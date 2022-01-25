Новый удар: раскрыты подробности очередных санкций США против РФ

Новый удар: раскрыты подробности очередных санкций США против РФ
Фото: Ohde/face to face/www.globallookpress.com
Америка собралась перекрыть российские торговые пути и еще сократить персонал наших дипмиссий

Американские власти приготовили для России очередной пакет санкций в случае придуманного Вашингтоном "вторжения" Москвы на территорию Украины. Новые рестрикции должны затронуть сырьевой и оружейный экспорт, а также дипломатические контакты. О санкционной дубине мирового гегемона сообщили журналисты немецкого издания Bild.

В частности, ограничительные меры подразумевают перекрытие российских торговых путей, экспорта сырья и оружия по всему миру. Кроме того, предполагается сокращение числа сотрудников дипмиссий РФ.

План самых ужасных санкций разработал глава ЦРУ Уильям Бернс, который недавно тайно летал в Берлин, чтобы вразумить канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за его "молчания" по вопросу работы "Северного потока-2" в условиях "нападения" РФ на Незалежную. Вероятно, тогда посланник Вашингтона пытался убедить немецкое правительство, что в случае блокировки российской трубы, Штаты не оставят Германию без энергоресурсов.

Так вот начальник американской разведки предполагает, что экономические потери России в результате введения упомянутых мер составят $50 млрд. Как такие санкции бумерангом ударят по Украине и странам Европы, не уточняется.

Как позже сегодня пояснил высокопоставленный представитель администрации США, новые рестрикции, по сути, касаются ограничений на торговлю и экспорт из Штатов в РФ. Ограничения должны нанести ущерб в сфере искусственного интеллекта, квантовых вычислений, обороны, аэрокосмической промышленности и других ключевых областей, передает РИА "Новости".

Также свои три копейки вставил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который сегодня уже предсказал Незалежной "молниеносную войну" с РФ. Он проговорил уже набившую оскомину фразу о том, что коллективный Запад приготовил "жесткие санкции, тяжелее чем что-либо мы делали против России ранее". По его словам, страны договорились ввести их "в унисон" в качестве ответа на "любые атаки" Москвы против Киева.

Источник: Bild ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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