Известный американский журналист объявил, что Киев не имеет стратегического значения для Вашингтона, чтобы умирать за него

Президенту США Джо Байдену в случае эскалации вооруженного конфликта на Украине следует переметнуться на сторону России. С таким советом выступил журналист американского телеканала Fox News Такер Карлсон.

Известный телеведущий жестко раскритиковал действия "несменяемой вашингтонской элиты", которая толкает граждан своей страны на чужую войну под лозунгом "священности границ" Незалежной.

"Почему неприемлемо поддерживать Россию, но "правильно" - симпатизировать Украине? Обоим государствам нет никакого дела до Соединенных Штатов. Странно все это", – заявил журналист.

По его мнению, Киев не является стратегической ценностью для Вашингтона, поэтому ни один здравомыслящий американец не согласится участвовать в конфликте в Восточной Европе. Подобная война не сделает США более безопасной, богатой и процветающей. Особенно на фоне сегодняшних проблем внутри страны, включая экономические.

Ранее сегодня президент Хорватии Зоран Миланович весьма в категоричной форме высказался на предмет "вторжения" РФ в Незалежную. Он объявил об отзыве своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе в случае такого конфликта. Более того, хорватский лидер считает, что Украине не место в рядах альянса. Миланович признал, что в 2014 г в соборной произошел госпереворот.

Что касается хозяина Белого дома, то нынче он вляпался в очередной скандал, когда на брифинге обозвал корреспондента Fox News Питера Дуси. Президент то ли забыл, то ли не понял, что у него был включен микрофон, и тихо в него проговорил: "Ну что за тупой сукин сын..." А журналист всего лишь попытался у него узнать об инфляции в государстве, передает телеканал "МИР 24".

