"Секретную тюрьму" ЦРУ в Литве выставили на продажу

"Секретную тюрьму" ЦРУ в Литве выставили на продажу
Фото: depositphotos.com
Официальный Вильнюс пытается избавиться от одного из самых тайных объектов с тяжелой историей

Власти Литвы выставили на продажу расположенное под Вильнюсом здание секретной тюрьмы ЦРУ. Об этом сообщает агентство Reuters.

Так называемая "программа выдачи" Вашингтона, в рамках которой подозреваемых исламистских боевиков, участвовавших в конфликтах в Афганистане и Ираке, доставляли в тюрьмы за пределами юрисдикции США, остается окутанной тайной более 10 лет после ее окончания.

Однако Европейский суд по правам человека подтвердил, что 10-комнатное здание в заснеженном сосновом лесу в деревне Антавиляй под Вильнюсом использовалось ЦРУ для содержания подозреваемых в терроризме с 2005-го по 2006 год.

"Это было хорошо охраняемое здание, где можно было делать все, что угодно. Что именно там происходило, мы не установили", – заявил министр обороны республики Арвидас Анушаускас, который в 2010-ом расследовал назначения этого места.

У властей страны нет планов по превращению экс-объекта ЦРУ в музей. Государственный фонд недвижимости готовится выставить постройку на рынок по цене, которая еще не определена, отмечает агентство.

По его информации, фонд получил данный участок у разведслужбы Литвы, которая использовала его в качестве учебного центра с 2007-го по 2018 год.

Ранее заключенные ЦРУ содержались там в одиночных камерах с постоянным освещением и шумом высокой интенсивности. По прибытии в тюрьму их обривали наголо, им постоянно завязывали глаза или надевали капюшоны, а ноги были скованы кандалами.

Вильнюс отрицает, что на территории страны в 2005-2006 годах находилась тайная узница ЦРУ, где жестоко пытали заключенных, подозреваемых в терроризме. Однако ЕСПЧ обязал Литву выплатить компенсацию в размере €100 тыс ($113 тыс) после жалобы палестинца Абу Зубайды, который, по мнению суда, подвергался нарушениям прав человека, будучи в застенках этой тюрьмы.

В настоящий момент Зубайда и еще двое узников из Антавиляй находятся в тюрьме Гуантанамо на Кубе.

На литовском объекте, обслуживаемом собственным генератором электроэнергии и водоснабжением, в пустых сейчас помещениях горят флуоресцентные лампы и слышен гул кондиционеров.

"Мы не нажимаем ни на какие кнопки, чтобы случайно ничего не включить", – сказал представитель фонда недвижимости на условиях анонимности.

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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