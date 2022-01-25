"Будет жесткий торг": Пушков предрек расширение НАТО к границам России

"Будет жесткий торг": Пушков предрек расширение НАТО к границам России
Алексей Пушков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сенатор предполагает, что США навяжут РФ новый этап переговоров

Вашингтон приготовился к "жесткому торгу" с Москвой по вопросу гарантий безопасности, которых требует Россия, но не исключено, что Североатлантический блок продолжит свою экспансию на Восток Европы к границам РФ. К такому выводу пришел член Совета Федерации Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

По его мнению, поскольку Госдеп по этой теме не готов идти Москве навстречу, значит содержание будущего письменного ответа на запрос российской стороны уже известно.

"Как мы и предполагали, США попробуют перейти к жесткому торгу, когда любой их шаг будет обусловлен новыми требованиями к России. То есть уже состоявшееся приближение НАТО к нашим границам – этого США мало", – написал сенатор.

Пушков предполагает, что американцы попытаются навязать Москве переговоры об условиях возможного следующего этапа расширения к нашим рубежам. Одновременно они будут продолжать свое военное освоение Украины и Черного моря, считает политик.

Ранее во вторник, 25 января, агентство Bloomberg со ссылкой на анонимного европейского чиновника сообщил, что в ответе по гарантиям безопасности Вашингтон укажет Москве укажет на те сферы, в которых западные страны могут реагировать на тревоги России. Собеседник издания отметил, что послание готовится при координации с представителями Евросоюза и НАТО.

Источник: Telegram-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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