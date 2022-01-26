Эксперт заявил, что президент практически ничего не решает в США

Об отношениях России и Штатов высказался политолог Виталий Третьяков. По его словам, Америкой управляет вовсе не президент, власть принадлежит "глубинному государству", которое не заинтересовано в налаживании диалога с нашей страной.



Третьяков подчеркнул, что у президента США на самом деле весьма мало полномочий и политику государства он самостоятельно не определяет. Его действия жестко контролируются глобальными элитами. Политолог сделал такое заявление, комментируя ранее звучавшие прогнозы о том, что при нынешнем главе Штатов Джо Байдене, который якобы более мягок, повысятся шансы на разрешение кризиса в отношениях Москвы и Вашингтона. Однако на деле никаких подвижек не произошло.

Третьяков подчеркнул, что и у Трампа, и у Байдена были связаны руки, а их тайные кураторы боялись их встреч с российским лидером Владимиром Путиным "как черт ладана". Они

"сделали все, чтобы они либо не состоялись, либо проходили под контролем американских спецслужб", – заявил политолог.

По словам эксперта, к переводчикам, которые присутствовали на личных встречах главы РФ с американскими коллегами, выдвигали невиданные требования – докладывать о том, что обсуждали политики.

Ранее стали известны детали о новых санкциях США против России. Подробности – в нашем материале.