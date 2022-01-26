Вашингтон решил сам определять, с кем странам ЕС поддерживать торговые связи

США ведут переговоры с крупными производителями энергоносителей по всему миру о возможном перенаправлении их топлива для продажи в Европу. Об этом сообщает "Рейтер" со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме.

Он пояснил, что Вашингтон озабочен тем фактом, что треть потребляемого Евросоюзом газа поставляется из России. На фоне усугубляющегося кризиса вокруг Украины США подготовили пакет мер для "сдерживания России", который касается, в том числе, энергетического и финансового сектора.

Аналогичных шагов американцы ждут и от ЕС, но опасаются, что зависимость европейцев от российского газа может помешать странам Европы принять жесткие санкции против Москвы. Поэтому Белый дом решил взять на себя вопрос диверсификации поставок газа союзникам.

"Мы ищем возможности поставок дополнительных объемов нероссийского природного газа (для ЕС) из Северной Африки, Ближнего Востока, Азии и США",

– подтвердила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Она не назвала конкретные страны или компании, с которыми США ведут переговоры насчет поставок в Европу, но отметила, что речь, в том числе, о производителях СПГ, передает телеканал "360".

Ранее сенатор Алексей Пушков предположил, что Вашингтон готовится к "жесткому торгу" с Москвой по поводу гарантий безопасности. Свой письменный ответ на российские предложения США обещали предоставить на этой неделе.