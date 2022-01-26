Запад подталкивает Россию повторить ошибку Югославии в Донбассе - эксперт

Запад подталкивает Россию повторить ошибку Югославии в Донбассе - эксперт
Фото: depositphotos.com
Москву пытаются всеми средствами убедить не вмешиваться в готовящуюся войну Киева с неподконтрольным регионом

Запад наращивает военную помощь Украине, чтобы помешать России вовремя поддержать силы самопровозглашенных ДНР и ЛНР, когда Киев начнет атаковать Донбасс. Усилия иностранных политиков и дипломатов сейчас направлены на то, чтобы заставить Москву повторить югославскую ошибку, но самим при этом не допустить повторения грузинского провала. Так считает декан факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Евгений Кожокин.

По его оценке, Киев сейчас готовится к операции по решению проблемы Донбасса.

"Конечно, она разрабатывается с участием советников из стран НАТО, которые присутствуют и в Минобороны, и в других силовых структурах Украины",

– указал Кокожин. Решение планируется военное, поэтому в Незалежную летят тяжелые транспортники с вооружением на борту, десятками опытных инструкторов и консультантов.

Но чтобы операция прошла успешно, Западу нужно заставить Москву принять решение не ввязываться в вооруженный конфликт внутри Украины. Именно эту ошибку в свое время совершило руководство Югославии, не вмешавшись в ситуацию между Республикой Сербской и Хорватией, напомнил эксперт. 

Поэтому первая задача Запада сегодня: дипломатическими средствами и шантажом заставить РФ отказаться от поддержки ДНР и ЛНР. Вторая – подготовить Киев к операции в Донбассе с военной точки зрения:

"Чтобы не оказался фальстарт, как в 2008 году в Грузии, где также операцию готовили отнюдь не только одни грузинские военные",

– пояснил Кожокин в интервью изданию "Международная жизнь". 

Ранее стало известно, что США сами начали поиск поставщиков газа в Европу на замену "Газпрому", чтобы энергозависимость от РФ не помешала странам Евросоюза применить жесткие санкции против России в случае неблагоприятного развития ситуации вокруг Украины.

Источник: Международная жизнь ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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