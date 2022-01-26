Журналист призвал Белый дом одуматься

Когда Вашингтон подталкивает американскую общественность к войне с Российской Федерацией, несложно определить конечного выгодоприобретателя. Однако стоит лишь указать на то, сколь ужасна война и как важно избежать самого страшного, можно в мгновение ока стать предателем, заявил американский журналист Такер Карлсон.

Телеведущий уточнил, что предателем в таком случае вдруг оказывается человек, транслирующий обыкновенную и разумную точку зрения, а не правительственные круги, провоцирующие остальные страны на военные конфликты.

"Украинские границы для нас священны. А ты, путинский прихвостень, помолчи". Но вот вопрос: почему-то выступать на стороне России – неправильно, а поддерживать Украину – правильно. Просто нелепый спектакль. И совсем несложно понять, что наш конфликт с Россией окажется выгоден Китаю. Он единственный выиграет от нашей войны с ними", – выразил мнение журналист.

Такер обвинил Белый дом в чванливости и глупости, заявив, что сформированный в государственном аппарате психологический склад ума лишает действующих лидеров связи с реальностью – команда Байдена действует, обеспечивая интересы влиятельных кругов и оборонных подрядчиков. А введение очередных санкционных мер лишь провоцирует сближение России и Китая, что подрывает безопасность Соединенных Штатов.

"Для китайцев это, скорее всего, полный восторг – стоят и наблюдают за нашей несусветной глупостью. Смотрят, как все политическое руководство США на полной скорости несется куда-то за пределы рациональности. В сторону Украины. Наверное, смотрят и думают: как можно быть такими глупыми и копать себе яму", – считает Карлсон.

Ранее стало известно о новых санкциях, подготовленных Штатами в отношении России.