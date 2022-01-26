Кому выгодна война России с США: американский ведущий назвал страну

Кому выгодна война России с США: американский ведущий назвал страну
Фото: Ohde / face to face / www.globallookpress.com
Журналист призвал Белый дом одуматься

Когда Вашингтон подталкивает американскую общественность к войне с Российской Федерацией, несложно определить конечного выгодоприобретателя. Однако стоит лишь указать на то, сколь ужасна война и как важно избежать самого страшного, можно в мгновение ока стать предателем, заявил американский журналист Такер Карлсон.

Телеведущий уточнил, что предателем в таком случае вдруг оказывается человек, транслирующий обыкновенную и разумную точку зрения, а не правительственные круги, провоцирующие остальные страны на военные конфликты.

"Украинские границы для нас священны. А ты, путинский прихвостень, помолчи". Но вот вопрос: почему-то выступать на стороне России – неправильно, а поддерживать Украину – правильно. Просто нелепый спектакль. И совсем несложно понять, что наш конфликт с Россией окажется выгоден Китаю. Он единственный выиграет от нашей войны с ними",  – выразил мнение журналист.

Такер обвинил Белый дом в чванливости и глупости, заявив, что сформированный в государственном аппарате психологический склад ума лишает действующих лидеров связи с реальностью – команда Байдена действует, обеспечивая интересы влиятельных кругов и оборонных подрядчиков. А введение очередных санкционных мер лишь провоцирует сближение России и Китая, что подрывает безопасность Соединенных Штатов.

"Для китайцев это, скорее всего, полный восторг – стоят и наблюдают за нашей несусветной глупостью. Смотрят, как все политическое руководство США на полной скорости несется куда-то за пределы рациональности. В сторону Украины. Наверное, смотрят и думают: как можно быть такими глупыми и копать себе яму", – считает Карлсон.

Ранее стало известно о новых санкциях, подготовленных Штатами в отношении России.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
новости партнеров

Bloomberg узнал ответ США на предложения России по гарантиям безопасности

Вашингтон корректирует свое послание Москве с союзниками из ЕС

Индексация выплат и выдача QR-кода по антителам: что изменится в жизни россиян с февраля

Некоторые нововведения обрадуют граждан РФ, но некоторые огорчат

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей