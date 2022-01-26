Россия уличила во лжи прокурора Нидерландов по делу МН17

Россия уличила во лжи прокурора Нидерландов по делу МН17
Фото: Dai Tianfang / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Москва не согласна с обвинениями в свой адрес

Нидерланды не справились со взятыми на себя обязательствами по расследованию катастрофы малайзийского "Боинга" в Донбассе. Мало того, что их следователи подтасовывали факты, они еще и откровенно лгали компетентным органам в России и ЕС. На это указал уполномоченный РФ при ЕСПЧ Михаил Виноградов, выступая в Страсбурге на слушаниях по поводу объединенной жалобы Нидерландов и Украины в адрес России.

В частности, голландская сторона пожаловалась в ЕСПЧ, что Москва оставляла без ответа запросы следователей о правовой помощи по делу МН17.

"Власти Нидерландов явно вводят Европейский Суд в заблуждение",

– заявил в ответ Виноградов. Он сообщил, что российская сторона получила от Нидерландов 29 запросов о правовой помощи, 28 из них исполнены, еще по одному ведется работа. Таким образом ни один запрос не остался без реакции, хотя некоторые обращения голландской стороны вызывают вопросы у Москвы.

Так, Нидерланды жалуются на неисполнение запроса о выдаче Россией гражданина Украины Владимира Цемаха. Вот только сначала следователи называли его "ценным свидетелем", а такой статус не предполагает ареста или выдачи фигуранта дела. В дальнейшем стали известны и более вопиющие факты:

"При получении разъяснений выяснилось, что прокурор врал компетентным органам Российской Федерации о наличии ордера на арест Цемаха, поскольку такового не существовало",

– приводит РИА "Новости" слова Виноградова.

Кроме того, Нидерланды, даже получив ответы на свои запросы, потом не приобщали их к делу. В частности, доклад концерна "Алмаз-Антей" был засекречен и члены совместной следственной группы его даже не видели, пока не передали дело в суд. Вероятно, данные российских экспертов не вписывались в картину обвинения, отметил представитель РФ при ЕСПЧ.

На основании этого и других замечаний Россия призывала ЕСПЧ отклонить жалобы властей Нидерландов и Украины, передает RT.

В среду, 26 января, в Страсбурге слушается вопрос о приемлемости дела "Украина и Нидерланды против России" в связи с крушением МН17 в июле 2014 года в Донецкой области Украины.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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