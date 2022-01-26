Министр на какое-то время прервал выступление

Глава министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выступил сегодня, 26 января, в нижней палате парламента. В правительственном часе министр затронул ряд важнейших внешнеполитических вопросов, касающихся, в том числе, переговоров с Североатлантическим альянсом.

В ходе выступления министр пытался не обращать внимание на щелчки фотоаппарата, с которым то и дело бегал снующий вокруг журналист. В итоге глава внешнеполитического ведомства не сдержался, попросив не щелкать – на какое-то время Лавров прервал выступление из-за слишком громких звуков.

"Понимая, кто делает и что, занимаются продвижением русского языка на международной арене...Можно не щелкать, а, пожалуйста? Спасибо большое. Можно телефоном – он беззвучный", – заявил Лавров под смешки присутствующих.

Во время выступления в нижней палате парламента глава российского внешнеполитического ведомства заверил, что Москва не даст шанса себя "замотать" в дискусионных вопросах по поводу обсуждения гарантий своей безопасности. В случае отсутствия реакции со стороны остальных переговорщиков российская сторона предпримет ряд вполне конкретных шагов. Если Кремль не дождется конструктивного ответа и увидит, что коллективный Запад продолжает свой курс, то ответные меры не заставят себя долго ждать.

Москва уже на текущей неделе рассчитывает на ответ Запада по представленным ей проектам, указал министр иностранных дел. Российская сторона намерена жестко пресекать провокации, на которые Соединенные Штаты подталкивают Украину.