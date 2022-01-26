Место хранения денег Путина раскрыл Песков

Место хранения денег Путина раскрыл Песков
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Финансовые рестрикции Запада руководству РФ не страшны

Американские политики, придумывающие санкции против России и ее руководства, плохо знакомы с реалиями и законодательством РФ. Поэтому некоторые меры, анонсированные Белом домом как "крайне болезненные", на самом деле, бессмысленны и деструктивны. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Речь, в частности, об угрозе заморозить личные активы президента РФ Владимира Путина. Ее не удастся исполнить, поскольку зарплата главы РФ поступает на счет банка "Россия". Против банка Запад ничего не сможет предпринять, поскольку он и так находится в санкционном списке с 2014 года. А за рубежом у Путина денег нет.

"Это по нашему закону для представителей высшего руководства и чиновников давно было запрещено. Поэтому, конечно же, такая постановка вопроса абсолютно не болезненна",

– цитирует РИА "Новости" Пескова.

Ранее в США подсчитали, что с помощью новых санкций могут нанести урон российской экономике на $50 млрд. При этом, чтобы снизить потери европейских союзников от конфликта с РФ, Белый дом сам ищет новых поставщиков газа в ЕС вместо "Газпрома".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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