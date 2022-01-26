Появление в эфире CNN российского Харькова объяснили шутками подсознания

Появление в эфире CNN российского Харькова объяснили шутками подсознания
Фото: Dmytro Smolyenkoukrinform / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
На Западе не могут отделаться от мыслей о Советском Союзе

Америка до сих пор живет в мире, где есть СССР. На это указал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, комментируя казус в эфире канала СNN.

Ранее телеканал решил предварить интервью с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом сюжетом о ситуации вокруг Украины. В момент, когда ведущий рассказывал о проведении российских военных учений, а на экране мелькали кадры с танками и другой техникой, появилось обозначение местности – "Харьков. Россия".

По мнению Журавлева, это произошло не случайно.

"В подсознании для них Украина – это Россия",

– высказался политолог в комментарии телеканалу "360", отметив, что это не первый раз, когда американцы путают принадлежность территорий в пределах бывшего СССР.

Ранее вице-адмирал ФРГ призвал признать, что Крым бесповоротно стал частью России. Впрочем, после этих слов высокопоставленному немецкому военному пришлось уйти в отставку.

Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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