России указали на силу НАТО и Евросоюза в защите демократических и экономических ценностей

Президент Латвии Эгилс Левитс заподозрил Россию в желании восстановить СССР. Об этом говорится в обращении главы государства, опубликованном на его сайте.

"Вторжение России в Грузию в 2008 году и ее агрессия против Украины, которая длится с 2014 года, демонстрирует намерение возобновить советскую империю, рухнувшую в 1990-1991 годах благодаря попыткам угнетенной нации восстановить свободу", – заявил латвийский лидер.

По его мнению, политическое мышление руководства нашей страны "застряло в категориях империализма" XIX века, когда величие России измерялось размером "захваченных территорий", а европейский континент был поделен на сферы интересов великих держав.

Пафосная речь Левитса посвящена придуманной Западом во главе с США истории с якобы вторжением РФ на территорию Украины. Вот президент прибалтийской республики, вероятно, на фоне этой массовой истерии решил успокоить сограждан.

По его словам, НАТО является самой сильной в мире оборонной организацией "для демократий", а Евросоюз – самым сильным на планете объединением "экономических и демократических ценностей", которые основаны "на взаимной солидарности". А вместе они готовы защищать эти "свои ценности".

"Как бы Россия ни старалась, колесо истории не повернуть вспять. Образ мышления России и ее претензии к НАТО как организации, к членам НАТО и к Украине неприемлемы", – уверен латыш.

По его мнению, коллективный Запад, который "сильнее РФ во всех сферах", должен указать Москве на неизбежность антироссийских мер в случае ее "вторжения" в Незалежную. Т.е. США, ЕС и НАТО обязаны подготовить единый ответ, в том числе санкционный.

После вчерашнего заявления президента Хорватии Зорана Милановича, который объявил об отзыве своих военнослужащих из сил альянса в Восточной Европе, если Москва пойдет на Киев, Евросоюз как-то не выглядит объединенным в своем мышлении.

Добавим, президент России Владимир Путин неоднократно высказывался на тему распада Советского Союза и как этот процесс болезненно отразился на наших гражданах. Также он указывал, с какими историческими русскими территориями "ушли" из состава СССР бывшие советские республики. Однако всегда отрицал возможность восстановить Советский Союз.

