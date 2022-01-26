В Москве предполагают, что хозяин Белого дома ошибается в своих ответах СМИ, как это он уже сделал хамским выпадом весной 2021 года

Москва ответит своими более жесткими санкциями в ответ на возможные ограничительные меры со стороны Вашингтона в адрес президента России Владимира Путина. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Так он прокомментировал свежий выпад в отношении российского лидера, который себе позволил его американский коллега Джо Байден. При этом сенатор полагает, что хозяин Белого дома мог просто допустить очередную ошибку, что он неоднократно уже делал в своих ответах журналистам.

"Вспомним тот печально известный вопрос, который потряс всех в отношении Путина, когда он давал ему оценку. После чего он, кстати, извинился на встрече, назначенной в Женеве", – сказал RT политик.

Однако если это не ошибка и Байден действительно введет рестрикции в отношении Путина, то "он в ответ получит еще более жесткие санкции", подчеркнул Джабаров и добавил, что всякие ограничения против президента являются наказанием всего народа, который глава государства представляет.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, комментируя планы Вашингтона, назвал все разговоры о санкционировании лидера РФ или об отключении всей страны от SWIFT всего лишь инструментом информационно-психологического давления на Москву.

Эксперт также припомнил громкое и скандальное высказывание Байдена в адрес Путина весной 2021 года, после которого ему пришлось лично извиняться по телефону, передает "Общественная служба новостей".

Накануне в СМИ появился очередной проект рестрикций США, которые там придумали для России в качестве страшного наказания за несуществующее "вторжение" на Украину. В частности, американцы хотят наложить санкции на российского верховного главнокомандующего.

После этого журналисты поинтересовались у Байдена, он реально собрался это сделать. На что хозяин Овального кабинета буркнул – "да". Его переспросили: "Действительно введете?" И лидер США ответил: "Да, это возможно".

Реагируя на эту страшилку Вашингтона, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в среду, 26 января, объявил, что американские политики, придумывающие санкции против России и ее руководства, плохо знакомы с реалиями и законодательством нашего государства.

