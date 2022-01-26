Как Кремль ответит на санкции США против Путина

Как Кремль ответит на санкции США против Путина
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Москве предполагают, что хозяин Белого дома ошибается в своих ответах СМИ, как это он уже сделал хамским выпадом весной 2021 года

Москва ответит своими более жесткими санкциями в ответ на возможные ограничительные меры со стороны Вашингтона в адрес президента России Владимира Путина. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Так он прокомментировал свежий выпад в отношении российского лидера, который себе позволил его американский коллега Джо Байден. При этом сенатор полагает, что хозяин Белого дома мог просто допустить очередную ошибку, что он неоднократно уже делал в своих ответах журналистам.

"Вспомним тот печально известный вопрос, который потряс всех в отношении Путина, когда он давал ему оценку. После чего он, кстати, извинился на встрече, назначенной в Женеве", – сказал RT политик.

Однако если это не ошибка и Байден действительно введет рестрикции в отношении Путина, то "он в ответ получит еще более жесткие санкции", подчеркнул Джабаров и добавил, что всякие ограничения против президента являются наказанием всего народа, который глава государства представляет.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, комментируя планы Вашингтона, назвал все разговоры о санкционировании лидера РФ или об отключении всей страны от SWIFT всего лишь инструментом информационно-психологического давления на Москву.

Эксперт также припомнил громкое и скандальное высказывание Байдена в адрес Путина весной 2021 года, после которого ему пришлось лично извиняться по телефону, передает "Общественная служба новостей". 

Накануне в СМИ появился очередной проект рестрикций США, которые там придумали для России в качестве страшного наказания за несуществующее "вторжение" на Украину. В частности, американцы хотят наложить санкции на российского верховного главнокомандующего.

После этого журналисты поинтересовались у Байдена, он реально собрался это сделать. На что хозяин Овального кабинета буркнул – "да". Его переспросили: "Действительно введете?" И лидер США ответил: "Да, это возможно".

Реагируя на эту страшилку Вашингтона, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в среду, 26 января, объявил, что американские политики, придумывающие санкции против России и ее руководства, плохо знакомы с реалиями и законодательством нашего государства.

Источник: RT ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
По теме

Bloomberg узнал ответ США на предложения России по гарантиям безопасности

Вашингтон корректирует свое послание Москве с союзниками из ЕС

Индексация выплат и выдача QR-кода по антителам: что изменится в жизни россиян с февраля

Некоторые нововведения обрадуют граждан РФ, но некоторые огорчат

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей