Представитель киевского режима сообщил о многочисленных войсках РФ с Дальнего Востока, разбивших лагеря у рубежей Незалежной

Происходящие сегодня события на Украине могут повлиять на процессы в других регионах планеты, в том числе на японские острова. Об этом предупредил Токио посол Незалежной в Стране Восходящего солнца Сергей Корсунский.

Своими тревогами дипломат поделился во время выступления в пресс-клубе для иностранных СМИ.

"Надеюсь, что вы со мной согласитесь, но "эффект бабочки" здесь (на Украине) может резонировать даже на расстояние в тысячи километров и отразиться обратно", – цитирует РИА "Новости" пана Корсунского.

Он отметил, что в последние недели Киев наблюдает "значительное число российских военных" на границе. с соборной. По его словам, они "проводят там учения, разбивают там лагеря и на самом деле готовят себя к тому, чтобы провести атаку на Украину".

Глава дипмиссии подчеркнул, что происходящее не является "чем-то новым". И тут же напугал собравшихся слушателей "многочисленными военными с российского Дальнего Востока", которые "выстроили линию военных сооружений".

Судя по всему, деятели киевского режима никак не могут между собой и их западными кураторами договориться: грозит ли Незалежной "вторжением" Россия, поскольку с берегов Днепра каждый день разные деятели вещают противоречивые спичи на этот счет.

Сам президент страны Владимир Зеленский уже чуть ли не в ежедневном режиме выпускает обращения к нации о том, чтобы украинцы не паниковали и не закупались гречкой, сохраняли спокойствие и не верили всем новостям из СМИ или других источников.

Ему вторит и секретарь СНБО Алексей Данилов, который на днях заявил, что в Киеве не видят оснований для утверждений о планах полномасштабного "вторжения" Москвы. Он призвал медиа снизить накал вокруг ситуации с безопасностью, начать спокойно анализировать происходящее, чтобы "делать выводы для нашей страны".

В России, кажется, уже устали отвечать на все инсинуации Запада о вот-вот "нападении" на Незалежную. Ранее в среду, 26 января, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на парламентском часе в Госдуме назвал все это западной истерикой. Глава МИД напомнил, что это на Россию всегда нападали, а не наоборот.

